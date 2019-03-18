Высокие технологии и интернет вещей — Лукашенко обозначил вектор развития ИКТ в Беларуси





Вопросы состояния и дальнейшего развития рынка телекоммуникаций в Беларуси вынесены на совещание у главы государства Александра Лукашенко, передает корреспондент БЕЛТА.

Данную сферу Президент назвал одним из наиболее перспективных секторов белорусской экономики. «Это самая быстрорастущая отрасль. С 2011 года ее доля в валовом внутреннем продукте выросла почти в два раза, обеспечивает работой около 100 тыс. человек. Важно, что это высокотехнологичная часть экономики, которая не нуждается ни в дешевых нефти, газе или иных материальных ресурсах. А значит, ее успехи укрепляют нашу экономическую независимость», — подчеркнул белорусский лидер.

Александр Лукашенко отметил, что Беларусь входит в группу стран с высоким уровнем развития ИКТ и соответствующей инфраструктуры. «Мы являемся лидером на пространстве СНГ, не уступая таким европейским странам, как Италия, Португалия, Чехия», — сказал он.

Вместе с тем Президент обратил внимание, что динамика процессов, скорость смены технологий в названной сфере невероятны — оборудование устаревает в три-четыре раза быстрее, чем истекает срок его физического износа. «Каждые два года нагрузка на инфраструктуру как минимум удваивается. Спрос на некоторые услуги уже опережает предложение. Но самое главное — телекоммуникации перестают существовать как отдельная отрасль, проникая во все сферы жизни общества. От традиционных — связи, средств массовой информации — до медицины, образования, промышленности и других», — констатировал глава государства.

«Если вчера интернет вещей был чем-то абстрактным, то сегодня обмен данными в автоматическом режиме, без участия человека между разными системами в ЖКХ, промышленности, транспорте, логистике стал абсолютной реальностью. Более того, телекоммуникации просто неотделимы от цифровой трансформации экономики. Поэтому нам необходимо посмотреть на то, как эти сферы будут развиваться во взаимной увязке», — добавил Александр Лукашенко.

В этой связи Президент поставил перед участниками совещания вопрос, какие меры нужны для того, чтобы не просто сохранить позиции в мировых рейтингах, но и улучшить их, а также что сегодня сдерживает развитие ИКТ в Беларуси, какие нужны дополнительные решения.

«Нужна конкретика без всяких рассуждений. Но при этом хочу предупредить: есть ряд предложений, в том числе по инвестированию в эту сферу, хотелось бы, чтобы вы не убеждать меня пришли в каком-то варианте, а предлагали альтернативные. Убеждать меня не надо. У меня есть определенные критерии: если это выгодно государству и народу, я всегда соглашусь. Но нужны варианты», — резюмировал белорусский лидер.

По состоянию на 1 января 2019 года выданы 334 лицензии на оказание услуг связи. Ключевыми игроками рынка являются: операторы стационарной связи РУП «Белтелеком» и РУП «Национальный центр обмена трафиком»; операторы сотовой подвижной электросвязи — СООО «МТС», УП «Велком», ЗАО «БеСТ»; инфраструктурный оператор СООО «Белорусские облачные технологии».

Беларусь занимает 32-е место по индексу развития ИКТ (рейтинг Международного союза электросвязи) и входит в группу стран с высоким уровнем развития информационно-коммуникационной инфраструктуры. Указанный рейтинг является интегрирующим показателем, учитывающим доступ в интернет, качество высокоскоростного соединения с ним, услуги кабельного телевидения и мобильных сетей, в том числе высоких стандартов, и многое другое.

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