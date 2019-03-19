Проект указа об изменении платежей за участие в дорожном движении внесен в Администрацию Президента

Проект указа об изменении платежей за участие в дорожном движении внесен на рассмотрение в Администрацию Президента, сообщил сегодня журналистам заместитель министра финансов Дмитрий Кийко, передает корреспондент БЕЛТА.



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"Соответствующий проект указа отправлен в Администрацию Президента, мы ждем итогов рассмотрения", - сказал Дмитрий Кийко.

Основные подходы, предложенные Минфином и одобренные правительством, - отвязать транспортный сбор от техосмотра и предусмотреть возможность его уплаты по месяцам, то есть непосредственно в тот период, когда собственник пользуется транспортным средством.

Как сообщалось, проект указа, который выносился на общественное обсуждение, предполагал, что вместо госпошлины за выдачу разрешения на допуск к участию в движении с физлиц вводится плата за участие в дорожном движении. Ставки платы установят в базовых величинах, они будут зависеть от вида транспорта. Предусмотрены также новые сроки оплаты и скидки, фотофиксация нарушений. Предполагалось, что новые правила могут вступить в силу с 1 апреля.