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Почему люди о создании ФСЗН не знали несколько лет?

20.03.2019 17:41 — Разное | Аргументы и факты  
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Почему люди о создании ФСЗН не знали несколько лет?
АиФ

При советской власти единого пенсионного фонда не существовало. Однако страховые взносы предприятия платили регулярно, и этих денег им хватало на все. Пенсии выплачивали сами предприятия. Вопросами труда и социальной защиты занимались профсоюзы.

В 2001 году был образован Фонд социальной защиты населения (ФСЗН), но до 2003 года люди ничего об этом не знали. В 2003 году был введен персонифицированный учет страховых взносов, и с того момента начался учет страхового стажа. В индивидуальном лицевом счете застрахованного лица значится, что сведения, приведенные в нем, учитываются при назначении пенсии и при начислении и уплате страховых взносов.

С 2016 года при назначении пенсии по возрасту, кроме известных факторов, требуется минимальный стаж с уплатой страховых взносов не менее 15,5 года и ежегодным увеличением его на полгода. При этом неполный минимальный страховой стаж работников, согласившихся на социальную пенсию, доработке не подлежит. В этом случае работник с общим трудовым стажем 40-50 лет и с неполным страховым стажем в несколько месяцев будет получать такую же пенсию, как работник с общим трудовым стажем 5-6 лет, а может, и того меньше. Тогда кем, когда и как будут оприходованы сведения, содержащиеся в индивидуальных лицевых счетах застрахованных лиц? Работники, не согласившиеся на социальную пенсию, продолжают работать.

По нашему мнению, такой подход к решению этого вопроса недостаточно обоснован. В связи с этим целесообразнее было бы при назначении пенсии руководствоваться коэффициентом страхового стажа (КСС), определяемого как отношение фактического страхового стажа (ФСС) без доработки к минимальному страховому стажу (МСС) на данный момент, то есть КСС=ФСС/МСС. Такой способ решения вопроса является более обоснованным и позволяет избавиться от доработки недостающих частей минимального страхового стажа и весьма неприемлемых социальных пенсий.

Степан Иванович Матиек, Минск

 
 
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АиФ При советской власти единого пенсионного фонда не существовало. Однако страховые взносы предприятия платили...
 
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