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В Куропатах неизвестные повалили 14 крестов
21.03.2019 09:07 — Разное | Ежедневник
фото: facebook
Акт вандализма зафиксировали активисты, пикетирующие ресторан «Поедем поедим», который вопреки их протестам был построен возле урочища.
Как сообщил
Северинец подчеркнул, что ремонт крестов требует согласования с местными властями и Минкультом. «Так если так пойдет — по 14 крестов уничтожают сразу — быстро может ничего и не остаться. Возможно, это нас таким образом проверяют, не уступим ли», — предположил он.
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Акт вандализма зафиксировали активисты, пикетирующие ресторан «Поедем поедим», который вопреки их протестам был построен возле урочища.
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