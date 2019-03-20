В Куропатах неизвестные повалили 14 крестов

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Акт вандализма зафиксировали активисты, пикетирующие ресторан «Поедем поедим», который вопреки их протестам был построен возле урочища.

Как сообщил «Радио Свобода» сопредседатель БХД Павел Северинец, характер повреждений крестов говорит о том, что акция неизвестных была целенаправленной. Поваленные кресты находятся между рестораном и мемориальном знаком.

Северинец подчеркнул, что ремонт крестов требует согласования с местными властями и Минкультом. «Так если так пойдет — по 14 крестов уничтожают сразу — быстро может ничего и не остаться. Возможно, это нас таким образом проверяют, не уступим ли», — предположил он.