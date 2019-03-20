Доллар продолжает дешеветь

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На торгах 21 марта американская валюта снизилась еще на 0,0094 пункта.

Курс доллара на сегодня составляет 2,0963 рубля за доллар. Евро подорожал на 0,0031 до 2,3925 рубля за 1 евро.

Курс российского рубля вырос на 0,0138 до 3,2894 белорусских рублей за 100 российских.

Белорусский рубль продолжает укрепляться вслед за российским. В курсообразовании Нацбанк использует механизм сглаживания дневных колебаний курса рубля к корзине валют, в которой удельный вес российского рубля составляет 50%.

Российский рубль укрепляется на фоне решения ФРС США. Ранее Федеральная резервная система США заявила о решении сохранить базовую процентную ставку на уровне 2,25–2,5%. Кроме того, понижен прогноз роста ВВП США в 2019 и 2020 годах: с 2,3 до 2,1% и с 2 до 1,9% соответственно. Прогноз инфляции тоже понижен — с 1,9 до 1,8% в 2019 году и с 2,1 до 2% в 2020 году. Также ФРС отказалась от дальнейшего повышения ставки, пишет РБК .