Хоккеисты «Юности» одержали вторую победу в полуфинальной серии чемпионата Беларуси

Хоккеисты минской «Юности» одержали уже вторую победу в полуфинальной серии чемпионата Беларуси.



Фото: hockey.by

21 марта на льду «Чижовка-Арены» команда Михаила Захарова с разницей в три шайбы взяла верх над молодечненским «Динамо».

«Юность-Минск» — «Динамо-Молодечно» — 4:1 (3:0, 1:1, 0:0).

Шайбы: 1:0 — Жидких (Развадовский, Стефанович, 6.17), 2:0 — Развадовский (Стефанович, Антонов, 13.05, в большинстве), 3:0 — Дрозд (14.13), 4:0 — Гайнетдинов (Геращенко, Ногачев, 21.34), 4:1 — Белевич (Гаврус, В. Сушко, 38.03, в большинстве). Броски: 38−25 (13−10, 14−8, 11−7). Штраф: 6−4.

Исход встречи во многом был предрешен еще в первом периоде, когда «Юность» на отрезке в 8 минут забросила три шайбы. А в самом начале второго периода минчане увеличили преимущество до 4 голов, после чего спокойно довели матч до победы, позволив сопернику поразить свои ворота лишь однажды, да и то когда остались в меньшинстве.

Одержав две домашние победы, «Юность» отправляется в Молодечно, где 23 и 25 марта пройдут два следующих поединка серии. Если потребуется, остальные матчи пройдут 27 марта (в Минске), 29 марта (в Молодечно), 31 марта (в Минске).

В другой полуфинальной серии лидерство захватил солигорский «Шахтер», в первой встрече в гостях одолевший хоккеистов гродненского «Немана». 22 марта соперники снова сыграют в Гродно. Затем поединки пройдут 24 и 26 марта (в Солигорске) и, если потребуется, 28 марта (в Гродно), 30 марта (в Солигорске), 1 апреля (в Гродно).

Ход полуфинальных серий Кубка президента (до 4 побед):

«Юность-Минск» (1) — «Динамо-Молодечно» (4) — 2:0 ( 4:1 , 4:1).

«Неман-Гродно» (2) — «Шахтер-Солигорск» (3) — 0:1 ( 0:1 ).

Чаще всех, по 7 раз, чемпионами Беларуси становились минская «Юность» (2004, 2005, 2006, 2009, 2010, 2011, 2016, причем всякий раз команду приводил к золоту ее бессменный наставник Михаил Захаров) и гродненский «Неман» (1998, 1999, 2001, 2013, 2014, 2017, 2018). При этом любопытно, что главный тренер «Немана» Сергей Пушков ни разу не проиграл финал Кубка президента Михаилу Захарову, оставив его с серебром в 2014, 2017 и 2018 годах.

Канувший в Лету столичный клуб «Тивали» завоевывал золото четырежды — в 1993, 1994, 1995 и 2000 годах. По два раза вершина покорялась новополоцкому «Полимиру» (1996, 1997) и позже прекратившему существование минскому «Керамину» (2002, 2008), по разу — «Гомелю» (2003), минскому «Динамо» (2007), жлобинскому «Металлургу» (2012) и солигорскому «Шахтеру» (2015).