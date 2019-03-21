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Белорусская бригада арбитров во главе с Кульбаковым рассудят Черногорию и Англию в квалификации Евро-2020
На поединок квалификации Евро-2020 в группе А между сборными Черногории и Англии назначение получила белорусская бригада Арбитров во главе с Алексеем Кульбаковым.
На линиях помогать соотечественнику будут Дмитрий Жук и Олег Маслянко. резервный судья - Денис Щербаков.
Матч Черногория - Англия пройдет в понедельник, 25 марта в Подгорице.
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Белорусская бригада арбитров во главе с Кульбаковым рассудят Черногорию и Англию в квалификации Евро-2020
На поединок квалификации Евро-2020 в группе А между сборными Черногории и Англии назначение получила белорусская бригада Арбитров во главе с Алексеем Кульбаковым.
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