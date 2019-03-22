Сегодня вышел очередной номер газеты «Полесская правда»

Читайте в сегодняшнем выпуске:

Юный цимбалист Роман Стасюкевич, ученик Логишинской детской школы искусств, за неполные три года обучения на инструменте добился таких успехов, которыми можно только восхищаться. За эти достижения мальчика поощрили – ему выплатили материальную помощь специального фонда Президента Республики Беларусь по поддержке талантливой молодежи.

В лесничествах Пинского лесхоза стартовал период заготовки березового сока.

На базе Молотковичской вспомогательной школы-интерната прошел региональный этап XII фестиваля творчества «Вясёлкавы карагод».

Иудеи Пинска отпраздновали один из главных еврейских праздников – Пурим. Традиционно во время него организуют в Пинске большой красочный концерт.

До 31 марта в Музее белорусского Полесья можно увидеть экспозицию старинных монет.

В Молотковичском сельском Доме культуры состоялся районный смотр-конкурс «Лучшая многодетная семья». Участие в нем приняли четыре многодетные семьи Пинщины: Антоновских из г.п. Логишин, Верич из д. Пинковичи, Кирилко из агрогородка Почапово и Белоус из Молотковичей.

В волонтерском центре УМЧС Республики Беларусь Брестской области состоялась церемония подведения итогов сразу двух конкурсов, организованных спасателями. В числе лучших были представители Пинщины.

На общественное обсуждение экологических и социальных аспектов выставлен проект «Реконструкция водозабора д. Галево Пинского района».

Ученик Валищенской средней школы Владимир Андриянец успешно выступил в открытом конкурсе «Программирование в среде Scratch-2019», на который юных скретчеров пригласил Парк высоких технологий.

Республиканская победа! Учащаяся 11 класса Пинковичской средней школы имени Якуба Коласа Ольга Кульчицкая отмечена дипломом II степени республиканского конкурса фотомотиваторов «Я – гражданин Республики Беларусь».

Центр коррекционно-развивающего обучения и реабилитации Пинского района удачно провел первый этап крупнейшего в Беларуси конкурса социальных проектов SocialWeekend.

Проведенный анализ санитарного состояния и благоустройства территории Пинского района показывает, что на отдельных территориях субъектов хозяйствования не налажена на должном уровне система организации работы по санитарной уборке и благоустройству прилегающих территорий. Главный государственный санитарный врач г. Пинска и Пинского района Владимир Ващук призывает жителей города и района содержи в порядке территорию.

Коля Сахарчук по прозвищу Дюбель протянул руку за стаканом и… достал его. За чем бы Дюбель ни тянул руку, он обязательно… Впрочем, дело не в этом. Важно, что в стакане оказалось молоко, заботливо оставленное ушедшей на работу матерью. Никогда Коля молоко не пил и сейчас не стал. Некоторое время он сидел на краю кровати, тупо глядя в одну точку и так-сяк приходя в себя после сумасшедшего вечера и совсем уж сумасшедшей ночи, а затем схватился за телефон. Так сказать, звонок другу. Друг по имени Федор Ситниковский ответил не сразу, видать, тоже еще оставался в «контуженном» состоянии. Но вот он вроде как проморгался, после чего последовал вполне себе телевизионный разговор:

– Опохмелиться есть?

– Найдем.

– Тогда мы идем к вам.

Продолжение традиционной субботней детективной истории читайте в сегодняшнем выпуске «Полесской правды».

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