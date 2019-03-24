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Пьяный белорус на фуре попал в аварию в Германии

25.03.2019 10:34 — Разное | Tut.by  
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В Германии пьяный дальнобойщик из Беларуси попал в аварию. Об этом сообщили в полиции Нинбурга.


Инцидент произошел утром 22 марта. В полицию города Бад-Нендорф (Нижняя Саксония) поступило сообщение о том, что вблизи пересечения трасс 444 и 454 произошло ДТП с участием фуры из Беларуси. По предварительной информации, 39-летний белорус ехал по трассе 454, не справился с управлением и зацепил правую обочину, после чего фура вылетела в левый кювет.

Когда полицейские прибыли к месту аварии, водитель спал в кабине. Мужчину отвезли на медосвидетельствование, которое показало, что он пьян — более 2 промилле алкоголя.


— Во время консультации с прокурором о дальнейших действиях полиции водитель начал буянить, его взяли под стражу, — проинформировали в полиции.

 
 
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Во время консультации с прокурором о дальнейших действиях полиции водитель начал буянить, его взяли под стражу.
 
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