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В Пинске объявлен месячник по благоустройству города

25.03.2019 — Разное | Пинский Вестник  
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  Председатель Пинского горисполкома И.Г.Ребковец подписал распоряжение о проведении с 25 марта по 26 апреля 2019 года месячника по благоустройству, озеленению и наведению порядка на территории города Пинска.

  Согласно организационно-распорядительному документу создана городская оперативная рабочая группа по подготовке и проведению месячника, утвержден план мероприятий по приведению территории города в должное санитарное состояние, за организациями Пинска закреплены около 80 скверов, парков и озелененных территорий вдоль городских улиц для санитарной уборки в период проведения месячника.

  Усилят свою работу по благоустройству, озеленению и наведению порядка на территории города в марте-апреле жилищно-коммунальные службы, инспекция природных ресурсов и охраны окружающей среды, санитарно-контрольные бригады и милиция.

  Службы проверят выполнение выданных рекомендаций по наведению порядка в районах индивидуальной жилой застройки.

  Во время месячника организуются мероприятия по санитарной очистке территорий от мусора, уборке дорожного смёта, удалению сухих деревьев, корчевке, дроблению пней, высадке цветов, текущему ремонту асфальтированных дорог и грейдированию неблагоустроенных улиц, побелке деревьев, покраске элементов инфраструктуры улиц, опор освещения, линий электропередач, знаков, столбов, турникетов, навесов, урн, восстановлению элементов благоустройства, нарушенных при выполнении аварийно-восстановительных работ в зимний период.

  К 75-й годовщине освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков в период месячника будут приводить в порядок мемориальные комплексы, воинские захоронения, памятники воинской славы города Пинска.

  Пинский горисполком




 
 
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  Председатель Пинского горисполкома И.Г.Ребковец подписал распоряжение о проведении с 25 марта по 26 апреля 2019 года месячника по благоустройству, озеленению и...
 
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