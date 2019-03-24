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Акцию «Последнее предупреждение» проводят правоохранители на территории Пинского района

25.03.2019 — Разное | Полесская правда  
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С 25 по 29 марта 2019 года на территории Пинского района проводится акция «Последнее предупреждение». Об этом корреспонденту pinsknews.by сообщили в службе профилактики Пинского РОВД.

Акцию «Последнее предупреждение» проводят правоохранители на территории Пинского района
Цели акции – принятие мер индивидуальной профилактики к лицам, злоупотребляющим спиртными напитками, а также к лицам, совершающим правонарушения в семейно-бытовых отношениях.

Согласно Закону Республики Беларусь «Об основах деятельности по профилактике правонарушений» № 122 от 2014 года в отношении лица совершившего единожды правонарушение в сфере семейно бытовых отношений или же дважды привлеченного к административной ответственности в состоянии алкогольного опьянения в течение года, выносится официальное предупреждение.

В случае повторного правонарушения, после объявления официального предупреждения, лицо ставится на профилактический учет в ОВД. В отношении лица, повторно совершающего правонарушение в быту, также выносится защитное предписание с последующим выселением из жилища. За нарушение защитного предписания, наступает административная ответственность, которая предусматривает как штраф, так и административный арест.

Проводя профилактические мероприятия по деалкоголизации населения во взаимодействии со всеми заинтересованными субъектами профилактики Пинским РОВД на данный период 2019 года в условия ЛТП осуждено 11 хронических алкоголиков, изолировано 12. Однако, несмотря на проводимую отделом внутренних дел Пинского райисполкома работу и достигнутые определенные результаты, о полной стабилизации обстановки говорить рано.

Жители Пинского района не становитесь заложниками «зеленого змия», берегите себя и свои семьи.

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