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Идет разборка части пешеходного моста станции Брест-Центральный

25.03.2019 22:56 — Разное | Виртуальный Брест  
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Сегодня работники пожарного аварийно-спасательного отряда начали демонтаж трех секций пешеходного моста станции Брест-Центральный.


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news64639.php

Идет разборка части пешеходного моста станции Брест-Центральный


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news64639.php

Идет разборка части пешеходного моста станции Брест-Центральный

Как сообщил нам официальный представитель Брестского областного управления МЧС Сергей Машнов, в работах, в зависимости от необходимости, задействованы коленчатый пожарный автоподъемник, оснащение автомобиля быстрого реагирования, погрузчик, стреловой автокран. Ориентировочный срок выполнения работ – 29 марта.

 
Теги: Брест
 
 
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  Сегодня работники пожарного аварийно-спасательного отряда начали демонтаж трех секций пешеходного моста станции Брест-Центральный. Как сообщил нам...
 
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