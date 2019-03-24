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Идет разборка части пешеходного моста станции Брест-Центральный
25.03.2019 22:56 — Разное | Виртуальный Брест
Сегодня работники пожарного аварийно-спасательного отряда начали демонтаж трех секций пешеходного моста станции Брест-Центральный.
Как сообщил нам официальный представитель Брестского областного управления
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Сегодня работники пожарного аварийно-спасательного отряда начали демонтаж трех секций пешеходного моста станции Брест-Центральный. Как сообщил нам...
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