Завтра выйдет очередной номер газеты «Полесская правда»

Читайте в следующем номере:

25 марта 75 лет исполнилось архиепископу Пинскому и Лунинецкому Стефану. С юбилейной датой Владыку Стефана, Почетного гражданина Брестской области, поздравил председатель Брестского облисполкома Анатолий Лис.

22 марта отмечался Всемирный день воды. Символично, что именно в этот день состоялась торжественная церемония открытия сети водопровода в деревне Заполье. Это стало возможным благодаря финансовой поддержке Европейского союза в рамках реализации проекта «Трансграничные водные инспекторы: на пути к совместному мониторингу и освоению водных ресурсов бассейна реки Припять».

Весенняя посевная в районе набирает обороты. В ней приняли участие с разной долей интенсивности все хозяйства.

В пятницу состоялось отчетное собрание в ОАО «Пинскрайагросервис».

Туристический потенциал малой родины представят районы на IV Международном форуме-выставке деловых контактов «Брест-2019», который пройдет 11-12 апреля в легкоатлетическом манеже областного центра.

75 лет со дня образования в канун профессионального праздника отметило коммунальное унитарное многоотраслевое производственное предприятие жилищно-коммунального хозяйства «Пинское районное ЖКХ». Большой концерт с торжественными речами, вручением наград, яркими эстрадными номерами и фейерверком в финале состоялся в районном центре культуры и досуга в Оснежицах. В связи с юбилеем и профессиональным праздником, за особые достижения в профессиональной деятельности награжден ряд сотрудников Пинского районного ЖКХ.

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