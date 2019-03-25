Легенда о Хотиме: правда или вымысел

«Мы никогда не узнаем правды. Поэтому, любая обоснованная версия имеет право на существование» Б.А. Рыбаков, историк, археолог, академик АН СССР

В марте прошлого года центральный сквер на площади Ленина нашего городского поселка украсила скульптура княжны Хотимы – легендарной основательницы Хотимска. Хотима стала официальным символом Хотимского района. Есть в этом, хоть и малая, но и моя заслуга. Вот только на протяжении всего года, приходилось слышать от хотимчан вопросы относительно личности княжны. Является ли она реальным историческим персонажем, или мифическим вымыслом? Была ли она княжной, или это снова миф? Чем она так прославилась, что в ее честь назван населенный пункт? И вообще имеет ли Хотима отношение к Хотимску? И это далеко не все вопросы. Думаю, что в честь первой годовщины открытия памятника княжне Хотиме, самое время ответить на эти вопросы. По крайней мере, на те, на которые есть хотя бы приблизительные ответы.

Во всех школьных учебниках по истории как прародители современного белорусского этноса указаны три племенных славянских союза – кривичи, дреговичи и радимичи. На последних и остановимся более подробно, поскольку согласно легенде, Хотима была именно радимичской княжной. О радимичах в сравнении с кривичами и дреговичами на ранних этапах известно крайне мало. Если не сказать, практически ничего. Даже принадлежность этого племени к славянам оспаривается.

Согласно летописям, название происходит от имени вождя Радим, во главе с которым радимичи, якобы пришли из пропольских (ляшских) земель. Место расселения радимичей — бассейн Сожа. В «Повести временных лет» сказано «… и пришедъша седоста Радимъ на Съжю, и прозвашася радимичи».

В летописном перечне княжений радимичей нет. Однако из других мест летописей понятно, что радимичи управлялись племенными вождями, имели своё войско и до последних десятилетий X века сохраняли самостоятельность. Запомним пока следующее: первое – радимичи пришли с Запада с земель современной Польши, второе — проживали радимичи в междуречье верхнего Днепра и Десны по течению Сожа и его притоков.

Теперь обратимся к истории другого славянского племенного союза – вятичей. В дальнейшем станет понятно зачем. Итак, вятичи, восточнославянский племенной союз, населявший в VIII-XIII веках бассейн Верхней и Средней Оки (на территории современных Московской, Брянской, Калужской, Орловской, Рязанской, Смоленской, Тульской, Воронежской и Липецкой областей России.)

Согласно народно-этимологической версии, приведённой в «Повести временных лет», название вятичи произошло от имени родоначальника племени, Вятко. Цитата из «Повести временных лет»:

«Были ведь два брата у ляхов — Радим, а другой — Вятко… а Вятко сел с родом своим по Оке, от него получили своё название вятичи». Получается, вятичи, как и радимичи пришли с одних и тех же земель ляхов, только Вятко пошел дальше своего брата Радима на Восток.

Теперь переходим непосредственно к Хотиме. Для начала определимся с происхождением самого имени. Имя Хотима (Хатима, Хотимья, Хатимья) было широко распространенным, и не только среди славян. Считается, что это искаженное индо-иранское произношение имени Фатима (Фотима) имеющего греческий корень (также искаженный) «Фотос», то есть «Свет». Таким образом, Хотима, это в современном изложение «Несущая свет», или просто Светлана. Любопытный факт: в таджикском языке (принадлежит к иранской ветви индо-иранских языков индоевропейской семьи) есть слово «хотима», дословно переводится как «финал», «итог», завершение», в иносказательном смысле означает «исход», «удаление». К этому вернемся чуть позже. Имело имя и мужской вариант – Хотим, Хотен, Хотимир. В церковных именных книгах Брестской области имя Хотима сохранялось до середины ХХ века! Мне удалось отыскать информацию о ныне живущей носительнице этого редкого сейчас имени. В газете «Светлое жыццё» Лельчицского района Гомельской области опубликована статья «Хотима — мастерица из Дзержинска» о хранительнице традиций вышивки Хотиме Петровне Лукашевич (на снимке). И родом она с Брестчины. Статью легко найти в Интернете.

С именем разобрались. Переходим к сюжету легенды. Вариантов несколько, но фабула в общих чертах едина. Хотима – единственная дочь и наследница влиятельного вождя (князя, если угодно) одного из родов радимичей. На ее руку претендуют два знатных жениха. Хотима желает стать женой одного, но отец прочит ее за другого. Между соперниками происходит поединок. Победу одерживает избранник Хотимы. Поверженный претендент решает мстить. И Хотима с новообретенным мужем вынуждена бежать. Они уходят с родных земель и основывают новый город (поселение), которое любящий муж называет в честь Хотимы. И от союза Хотимы и ее избранника начинается новый род. Потомки Хотимы берут себе имя в ее честь – хотимляне. Имя мужа Хотимы варьируется в разных источниках. Как и судьба самой княжны (будем ее так называть): есть версии, что она не сбежала с мужем, а утопилась в реке, или погибла в день свадьбы. Так или иначе, хотимляне (малая этническая славянская общность) в составе племенного союза радимичей переселяются с Запада на Восток и все основанные селения, реки, озера иные объекты называют в честь своей легендарной прародительницы.

Свою версию легенды о Хотиме изложил поэт Пятро Приходько в поэме «Дар Князеўны». В ней он конкретно привязывает события легенды к нашей местности. Хотима в варианте Приходько дочь Гомельского князя Радько (имя скорее всего выдуманное), за нее борются княжич Лада и вожак Ирвидуб. Побеждает Лада, увозит Хотиму в свои земли, они основывают Хотимск и княжна закладывает в новом городе христианский храм. Собственно храм это и есть дар Хотимы. Я не случайно взял эпиграфом слова одного из самых влиятельных деятелей советской историографии Бориса Рыбакова. Версия Приходько имеет право на существование. Но даже в этом случае, странно предположить, что радимичская княжна-язычница основывает христианский храм. К тому же у Приходько есть отсылки на то, что время действия повествования XV век. К этому времени радимичи уже полностью ассимилировались. Последний раз они упоминаются в летописях под 1169 годом.

И самое главное – легенду о Хотиме знают не только в Хотимском районе. В 2012 году вышла в свет книга российского историка-исследователя Валерия Васильева «Славянские топонимические древности Новгородской земли». Пусть вас не смущает привязка к Новгородчине. В книге преимущественное внимание уделено слою топонимических древностей славянского происхождения, появившихся главным образом до XVI века на основе собственных наименований людей и общеязыковой нарицательной лексики. Топонимы рассмотрены в историко-лингвистическом плане, преимущественно со стороны происхождения, эволюции и словообразовательной типологии. Анализ географических названий дан на широком сравнительном фоне межславянских параллелей и соответствий, обнаруженных в разных регионах исторической и современной Восточной Европы.



В своем труде Васильев повествует и о хотимлянах, выделяя их в отдельную малую этническую славянскую общность. Доказывая, что описанные в легенде события могли происходить в реальности, он приводит названия городов и поселений с корнем «Хотима» и его производных. Самые ранние из них находятся на территории современных Польши и Чехии (именно оттуда пришли радимичи и вятичи). Так неподалеку от польских местечек Могильно и Турек есть деревни Хотома (Chotoma), Хотимно, (Chociemjno), Хотимов (Chocimow) т.д. Приводится более десятка названий. А более поздние, гидронимы (названия водных объектов) и ойкомены (названия населенных пунктов) известны уже на территории Беларуси и Украины. Это и наш Хотимск (Хотимль до Первого раздела Речи Посполитой) и украинский город Хотин. Деревни Хотемля и Хотимичи в Витебской области, деревня Хотемка (ликвидирована) неподалеку от Могилева, Хотомля под Харьковом. Вновь не стану все перечислять – пол страницы займет. А более поздние упоминания встречаются еще восточней. Так, Хотимль — древний русский город-крепость в Верховских землях (современные Черниговская область Украины и Брянская область России). Основан в XI веке после вхождения вятичей в состав Киевской Руси. Продолжал существовать как опорная крепость до XV века, пока не была ликвидирована опасность татарских набегов. В национальном парке Орловское Полесье сохранилось городище близ села Хотимль-Кузменково, отнесённое к памятникам Федерального значения. Площадка городища размером 200 на 170 м овальная в плане, высотой над ручьем около 4-5 метров, окружена кольцевым валом, местами достигающим высоты 5 метров. Перед валом ров глубиной до 2 метров.

Хотимль — ныне существующее село в Ивановской области России. Расположено на берегу реки Тезы. В стародавние времена на месте села Хотимль было древнее селище, о чем свидетельствует ныне сохранившийся курган-могильник V-VI вв. н.э., находящийся между деревней Кишариха и селом Хотимль. Село Хотмыжск в Белгородской области. В Хотмыжске, кстати, я бывал дважды лично на международном фольклорном фестивале. И сам слышал от краеведов их вариант легенды о Хотиме.

Вот и выходит, что хотимляне могли реально существовать. И часть их видимо продолжила переселение на Восток уже с вятичами, неся с собой названия в честь Хотимы и легенду о ней.