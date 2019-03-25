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Мюзикл-оперетту «СОБАКА НА СЕНЕ» покажут в Солигорске в мае.

26.03.2019 — Разное | Soligorsk News  
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18 марта 2019 17:56 1851

Мюзикл-оперетту «СОБАКА НА СЕНЕ» покажут в Солигорске в мае.

Автор: Эдуард Кидяев.

Дворец культуры г. Солигорска приглашает посетить мюзикл-оперетту «СОБАКА НА СЕНЕ» театра Геннадия Гладкова «ТЕРРИТОРИЯ МЮЗИКЛА», который состоится 22 МАЯ 2019 г. Начало в 18.30.

Мюзикл-оперетту «СОБАКА НА СЕНЕ» покажут в Солигорске в мае.

Будучи достоянием национальной испанской литературы, «Собака на сене» давно стала настоящей мировой классикой. А нашему зрителю великолепный поэтический язык Лопе де Вега в переводе Михаила Лозинского открылся благодаря замечательному советскому кинофильму режиссера Яна Фрида с Маргаритой Тереховой и Михаилом Боярским в главных ролях.

Музыкальная кинокомедия «Собака на сене» вышла на экраны в 1978 году и по сей день остается нежно любимой зрителями. Такой успех был бы невозможен без музыки композитора Геннадия Гладкова, которая воплотила и собрала в единый совершенный образ лиризм и красоту, поэзию и мудрость этого сюжета. По просьбам зрителей композитор, использовав уже полюбившиеся мелодии из кинофильма, написал оперетту, перенеся на сценические подмостки страстную историю любовных отношений графини де Бельфлер и ее секретаря Теодоро.

Мюзикл-оперетта «Собака на сене» увлечет Вас в мир испанских любовных интриг, страстных объятий, изысканных костюмов, зажигательных танцев и конечно незабываемых песен Геннадия Гладкова.

Мюзикл-оперетту «СОБАКА НА СЕНЕ» покажут в Солигорске в мае.

Приобрести и забронировать билеты теперь можно через сайт Kvitki.by и кассы Дворца культуры г.Солигорска!

Подробная информация по телефонам: +37529-3912784; 228815.

Отдел новостей «СОЛИГОРСК — НОВОСТИ».

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18 марта 2019 17:56 1851 Мюзикл-оперетту «СОБАКА НА СЕНЕ» покажут в Солигорске...
 
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Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
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Вороновская газета
Полымя
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