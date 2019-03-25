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Мюзикл-оперетту «СОБАКА НА СЕНЕ» покажут в Солигорске в мае.
26.03.2019 — Разное | Soligorsk News
18 марта 2019 17:56 1851
Мюзикл-оперетту «СОБАКА НА СЕНЕ» покажут в Солигорске в мае.
Дворец культуры г. Солигорска приглашает посетить мюзикл-оперетту «СОБАКА НА СЕНЕ» театра Геннадия Гладкова «ТЕРРИТОРИЯ МЮЗИКЛА», который состоится 22 МАЯ 2019 г. Начало в 18.30.
Будучи достоянием национальной испанской литературы, «Собака на сене» давно стала настоящей мировой классикой. А нашему зрителю великолепный поэтический язык Лопе де Вега в переводе Михаила Лозинского открылся благодаря замечательному советскому кинофильму режиссера Яна Фрида с Маргаритой Тереховой и Михаилом Боярским в главных ролях.
Музыкальная кинокомедия «Собака на сене» вышла на экраны в 1978 году и по сей день остается нежно любимой зрителями. Такой успех был бы невозможен без музыки композитора Геннадия Гладкова, которая воплотила и собрала в единый совершенный образ лиризм и красоту, поэзию и мудрость этого сюжета. По просьбам зрителей композитор, использовав уже полюбившиеся мелодии из кинофильма, написал оперетту, перенеся на сценические подмостки страстную историю любовных отношений графини де Бельфлер и ее секретаря Теодоро.
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18 марта 2019 17:56 1851 Мюзикл-оперетту «СОБАКА НА СЕНЕ» покажут в Солигорске...
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