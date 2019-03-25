Мюзикл-оперетту «СОБАКА НА СЕНЕ» покажут в Солигорске в мае.

Музыкальная кинокомедия «Собака на сене» вышла на экраны в 1978 году и по сей день остается нежно любимой зрителями. Такой успех был бы невозможен без музыки композитора Геннадия Гладкова, которая воплотила и собрала в единый совершенный образ лиризм и красоту, поэзию и мудрость этого сюжета. По просьбам зрителей композитор, использовав уже полюбившиеся мелодии из кинофильма, написал оперетту, перенеся на сценические подмостки страстную историю любовных отношений графини де Бельфлер и ее секретаря Теодоро.



Мюзикл-оперетта «Собака на сене» увлечет Вас в мир испанских любовных интриг, страстных объятий, изысканных костюмов, зажигательных танцев и конечно незабываемых песен Геннадия Гладкова.

