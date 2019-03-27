ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Предотврати болезнь – выбери жизнь!» в Пружанском районе

28.03.2019 06:26 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

Профилактический проект «Предотврати болезнь – выбери жизнь!» продолжился на территории Брестской области – 14 марта профилактический десант побывал в городе Пружаны, а 15 марта –
г. п. Ружаны.


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news64709.php

«Предотврати болезнь – выбери жизнь!» в Пружанском районе

Уже сложившейся врачебной бригадой из специалистов Брестского областного ЦГЭиОЗ, Брестских областных онкологического, эндокринологического и кожно-венерологического диспансеров на базе организаций здравоохранения Пружанщины обследовано 740 человек с целью ранней диагностики онкологических заболеваний, проведено около 1400 диагностических исследований и оказана консультативная помощь 900 посетителям.


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news64709.php

«Предотврати болезнь – выбери жизнь!» в Пружанском районе

Психотерапевтическая и психологическая помощь также была востребована в данном регионе. Психотерапевтический консультативный прием вел постоянный представитель Гродненского медицинского университета – ассистент кафедры медицинской реабилитации. Психолог Брестского областного ЦГЭиОЗ проводил психологическое консультирование.


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news64709.php

«Предотврати болезнь – выбери жизнь!» в Пружанском районе

В проведении диагностических мероприятий в рамках проекта приняли участие медицинские работники Пружанской центральной районной больницы и Ружанской городской больницы.


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news64709.php

«Предотврати болезнь – выбери жизнь!» в Пружанском районе

За два дня консультативно-диагностических мероприятий 6% посетителей направлены на дальнейшее обследование. Онкологами-маммологами выявлены изменения у 5% женщин, у 14,9% обнаружены изменения онкологом-урологом, эндокринологами – у 10%, врачом-дерматовенерологом при осмотре 5,8% обратившимся выданы направления на дополнительное обследование для уточнения диагноза.


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news64709.php

«Предотврати болезнь – выбери жизнь!» в Пружанском районе

Диагностика индекса массы тела показала, что у 32% посетителей избыточная масса тела и повышенное артериальное давление, из 145 человек, которые определяли уровень сахара в крови, у 25 он повышен –
а это 17% из обратившихся.

По результатам всех проведенных консультативно-диагностических мероприятий более 50 человек получили направления в областные организации здравоохранения для уточнения диагноза.

Следующим населенным пунктом, куда в апреле отправится мультидисциплинарная команда врачей и специалистов, станет город Малорита.

Маргарита Сергеева, журналист Брестского областного ЦГЭиОЗ
Фото предоставлено областным ЦГЭиОЗ и Мариной Вакульской, «Раёныя будні»

 
 
Ссылка на источник 59
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
  Профилактический проект «Предотврати болезнь – выбери жизнь!» продолжился на территории Брестской области – 14 марта профилактический десант побывал в городе...
 
Новости дня
Новости разные
 
Азаренко сыграет против Соболенко в полуфинале парного разряда на турнире в Майами
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

27.03.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
28.03.2019
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика