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«Предотврати болезнь – выбери жизнь!» в Пружанском районе
28.03.2019 06:26 — Разное | Виртуальный Брест
Профилактический проект «Предотврати болезнь – выбери жизнь!» продолжился на территории Брестской области – 14 марта профилактический десант побывал в городе Пружаны, а 15 марта –
Уже сложившейся врачебной бригадой из специалистов Брестского областного ЦГЭиОЗ, Брестских областных онкологического, эндокринологического и кожно-венерологического диспансеров на базе организаций здравоохранения Пружанщины обследовано 740 человек с целью ранней диагностики онкологических заболеваний, проведено около 1400 диагностических исследований и оказана консультативная помощь 900 посетителям.
Психотерапевтическая и психологическая помощь также была востребована в данном регионе. Психотерапевтический консультативный прием вел постоянный представитель Гродненского медицинского университета – ассистент кафедры медицинской реабилитации. Психолог Брестского областного ЦГЭиОЗ проводил психологическое консультирование.
В проведении диагностических мероприятий в рамках проекта приняли участие медицинские работники Пружанской центральной районной больницы и Ружанской городской больницы.
За два дня консультативно-диагностических мероприятий 6% посетителей направлены на дальнейшее обследование. Онкологами-маммологами выявлены изменения у 5% женщин, у 14,9% обнаружены изменения онкологом-урологом, эндокринологами – у 10%, врачом-дерматовенерологом при осмотре 5,8% обратившимся выданы направления на дополнительное обследование для уточнения диагноза.
Диагностика индекса массы тела показала, что у 32% посетителей избыточная масса тела и повышенное артериальное давление, из 145 человек, которые определяли уровень сахара в крови, у 25 он повышен –
По результатам всех проведенных консультативно-диагностических мероприятий более 50 человек получили направления в областные организации здравоохранения для уточнения диагноза.
Следующим населенным пунктом, куда в апреле отправится мультидисциплинарная команда врачей и специалистов, станет город Малорита.
Маргарита Сергеева, журналист Брестского областного ЦГЭиОЗ
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