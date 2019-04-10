Источник материала: Новости Волковыска

На должность прокурора Волковысского района с 8 апреля 2019 года назначен младший советник юстиции Сергей Михайлович ГАВРИЛЮК.

С.М. Гаврилюк родился 2 декабря 1973 года в деревне Девятни Сморгонского района. Образование – высшее. В 1997 году окончил Гродненский государственный университет им. Янки Купалы по специальности «юрист». В органах прокуратуры работает на различных должностях с 1997 года. С 2012 по март 2015 года – старший помощник прокурора Сморгонского района. С апреля 2015 года работал заместителем прокурора Ошмянского района. С октября 2015 года по апрель 2019 года - прокурор Ошмянского района. Женат. Воспитывает сына.

Фото Ашмянскі веснік