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Лучшая методика воспитания

14.04.2019 — Разное | Гарадоцкi веснiк  
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Источник материала: Гарадоцкi веснiк

Лучшая методика воспитания - собственный пример родителей и посильная работа с младенчества. Именно это считается главным в семье Михаила и Марии Горовой, которые в этом году отмечают изумрудную свадьбу. Как говорят супруги, за 55 лет они не один пуд соли вместе съели. Счастливый подарок судьбы для них — пятеро детей, шестеро внуков и двое правнуков.

Лучшая методика воспитания

- Так быстро бежит время, — говорит Мария Степановна. — Даже и не заметили. С утра до ночи работали, дома большое хозяйство держали. Я родилась в 1943 г. в этой деревне, войну не помню, но знаю, сколько горя она натворила. Отец мой погиб на фронте, нас, троих детей, растила мама. Да и в послевоенное время было несладко. Окончила начальную школу в Забабурах, потом еще четыре класса в Долгополье и стала работать дояркой в ​​колхозе. Дети в те времена быстро становились взрослыми.

   Михаил Митрофанович родом из Шумилинщины. Родился за год до войны. У родителей их было пятеро. Окончил три класса и стал работать в колхозной бригаде. В 1964 г. создали семью с Марией, жили на его родине, а в 1967 г. приехали в Забабуры.

    - Работал в колхозе «Прогресс», — говорит хозяин, — коров летом пас, зимой корм подвозил. В то время деньги на детей не платили, старались работать, чтобы обеспечить семью. Три дочери и двое сыновей рано узнали деревенский уклад жизни. Могли и корову подоить, и в огороде помогали, сено заготавливали. Косу и топор держать в руках научились, осенью вместе убирали картофель. Своим примером мы учили их всему, чтобы жить в любых условиях достойно.

   Как говорит хозяйка, просыпалась в три-четыре часа утра, трижды за день кормили, доили коров, чистили, носили бидоны с молоком. Утреннюю дойку заканчивала около шести часов, потом спешила свое хозяйство упорядочить: держали овец, двух коров, свиней, птицу.

    - Сначала в колхозе доили по 15 коров вручную, — продолжает разговор Мария Горовая. — Застала я и первые аппараты. Тогда уже в группе стало 25-30 буренок. Работали дружным коллективом. Виктор Нехаев на ферму привозил подарки на праздники, торт. Часто на работу и домой шли с песнями. Сельчане собирались вместе, если свадьбу устраивали, в армию сыновей провожали да и в беде поддерживали по-соседски. Дети в школу ходили в Долгополье, дорога зимой была плохая, поэтому старшие иногда на руках несли младшую дочь Таню и ее портфель. Дочери на ферме мне помогали, в доме убирали, летом в огороде хлопотали.

     Мария Степановна за воспитание пятерых детей имеет награду — «Медаль материнства» II степени. За добрасовестную работу неоднократно награждали и Михаила Митрофановича. Сегодня родители гордятся, что выучили детей, те получили профессии. Дочери живут в Витебске, один сын — в Городке, а второй — с ними в деревне, помогает справляться с домашними заботами. В праздники большая семья собирается вместе. За столом родители и дети любят поделиться воспоминаниями, напоминают интересные моменты, дают дельные советы молодому поколению.

    - Дети — наше продолжение, — отмечают хозяева. — Слава Богу за это. Воспитывали мы их не по-книжному, а учили работать на земле, как издревле делали наши предки.

  Несмотря на возраст и болезни, Михаил Митрофанович и Мария Степановна не утратили интереса к жизни и любви к работе. Они держат лошадь, ухаживают за огородом. А дверь в их доме всегда открыта для гостей.

Галина Яковлева

 
Теги: Витебск
 
 
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Лучшая методика воспитания - собственный пример родителей и посильная работа с младенчества. Именно это считается главным в семье Михаила и Марии Горовой,...
 
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