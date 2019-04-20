Температура воздуха ночью составит от нуля до плюс 7 градусов, днем будет 12-18 градусов тепла.
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До 18 градусов тепла и почти без осадков ожидается в Беларуси 22 апреля
21.04.2019 17:45 — Разное | Аргументы и факты
Источник материала: Аргументы и факты
Температура воздуха ночью составит от нуля до плюс 7 градусов, днем будет 12-18 градусов тепла.
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Об этом сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
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