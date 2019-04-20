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До 18 градусов тепла и почти без осадков ожидается в Беларуси 22 апреля

21.04.2019 17:45 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

До 18 градусов тепла и почти без осадков ожидается в Беларуси 22 апреля
Фото из открытых источников

До 18 градусов тепла и почти без осадков ожидается в Беларуси 22 апреля Почему различаются прогнозы погоды на разных сайтах?
В понедельник, 22 апреля, ночью и утром местами по юго-западной части страны не обойдется без кратковременных дождей. Днем территория Беларуси окажется под влиянием антициклона. Будет преимущественно без осадков. Ночью и утром в отдельных районах ожидается слабый туман.

Температура воздуха ночью составит от нуля до плюс 7 градусов, днем будет 12-18 градусов тепла.

 
 
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Об этом сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
 
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