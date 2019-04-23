«Пусть скажет сама Золотова». МВД и СК прокомментировали прослушку главреда TUT.BY

"Солидарность" . Сегодня на пресс-конференции в Национальном пресс-центре редактор TUT.BY попросил представителей СК и МВД ответить на несколько вопросов, касающихся расследования «дела БЕЛТА», пишет





— На суде стало известно, что главного редактора Марину Золотову прослушивали сотрудники управления «К» МВД 19 марта 2018 года — за два месяца до подачи заявления БЕЛТА в правоохранительные органы. На каком основании? Значит ли это, что всех редакторов и журналистов в стране прослушивают?





— Эти вопросы рассматривались в ходе закрытого судебного заседания, и Золотова должна была ответить на этот вопрос. Мои сотрудники ни в коем случае не прослушивали Золотову в те даты, которые были озвучены вами. И ни в коем случае не прослушивали других сотрудников TUT.BY, — ответил Вадим Устинович, начальник управления по раскрытию преступлений в сфере высоких технологий МВД.









— Вадим Викторович, это неправда. Я была на закрытом заседании, и там не было ответа на этот вопрос. Речь идет о прослушке Золотовой и Калтыгиной (редактора TUT.BY) 19 марта 2018 года, которая позже была опубликована в госСМИ.





— Это всего лишь документ, который находится в материалах, а всю предысторию и все вопросы, ответы на которые вы хотите услышать, вы должны адресовать самой Золотовой, — заявил Устинович.









Стоит отметить, что в материалах уголовного дела содержится санкция генпрокурора на прослушку телефонного разговора главреда TUT.BY именно 19 марта 2018 года. Однако основания для санкции не приводятся.





Сергей Гамко, начальник управления по расследованию преступлений против информационной безопасности и интеллектуальной собственности главного следственного управления центрального аппарата СК (именно это управление занималось «делом БЕЛТА») не стал отрицать, что Марину Золотову действительно прослушивали.





— В поступивших к нам для дачи правовой оценки материалах, в которых содержались поводы и законные основания для принятия решения о возбуждении уголовного дела, имелся разговор, которому была дана оценка как органом преследования, так и судом. Нарушений УПК при проведении соответствующего мероприятия не было, — прокомментировал Гамко.