За какие комиксы взяться, если вы устали от Marvel и DC? Отвечаем!

Первые сеансы новых « Мстителей » кинотеатры Минска дадут уже сегодня. Но, если вы уже слегка устали от супергероев в обтягивающих костюмах, приглядитесь к нашей подборке комиксов. Мы рассказываем о котах-детективах, живущих в Нью-Йорке, сказочных персонажах и полицейских, борющихся с преступниками с помощью еды. В подборке — только нетривиальные сюжеты и колоритные герои.

«Малость подавленный парень»

Автор: Шон Стивен Страбл.



Главного героя этого комикса зовут МПП — Малость Подавленный Парень. Он не плетет интриги и не сражается со злодеями, а живет обычной жизнью паренька, любящего видеоигры и стесняющегося подойти к девушке на вечеринке. МПП похож на куклу вуду, но в остальном не отличается от нас с вами: он злится, влюбляется, косячит и пытается найти свое место в этом мире. Эта история не учит читателя жизни: она предлагает ему оглянуться по сторонам и заметить прекрасное в вещах, окружающих нас каждый день.

«Жуй»

Автор: Джон Лейман.



Для Халка источником мощи стала радиация, Аквамену помогает вода, а персонажи «Жуй» черпают суперсилы из еды. К примеру, главный герой комикса Тони Чу может видеть прошлое тех вещей, которые ест. Он знает, где была выращена дыня, которую он съел на завтрак, какой была корова, из мяса которой ему сделали бургер, и как умер хозяин вон того большого пальца: Тони — спецагент, поэтому ему частенько приходиться есть человечину для расследования преступлений.

«Жуй» — детектив, комедия и триллер под одной обложкой. Комикс зацепит необычной рисовкой, циничным юмором и нетривиальным сюжетом. Где вы еще встретите ниндзя, сражающихся на лепешках, питомцев-киборгов и межпланетный заговор, основанный на курятине?

«Маска»

Авторы: Джон Аркуди и Даг Мэнки.



У фильма « Маска », где в главной роли Джим Керри, есть одноименный комикс-первоисточник: эксцентричный и куда более жестокий, чем его экранизация. Тут имеются драки, погони, черный юмор и главная мысль, которая скрывается за безумным экшеном: как бы поступили вы, если бы получили предмет, делающий вас всесильным?

Маска оказывается на лицах нескольких персонажей, и всем им приходится вышагивать по грани между добром и злом: если вам нужен олдскульный комикс, сочетающий в себе сатиру и легкий философский посыл, делайте ставку на «Маску» — не прогадаете.

«Трансметрополитен»

Авторы: Уоррен Эллис и Дэрик Робертсон.



Фанаты киберпанка и остросоциальных историй могут присмотреться к «Трансметрополитену» — десятитомной работе, поданной в виде гонзо-журналистики. Главный герой этого комикса — писатель и журналист Спайдер Иерусалим, списанный с образов Эрнеста Хемингуэя и Хантера Томпсона, а его задача — бороться с коррупцией, жестокостью политиков и грязью города, поглощенного безумными технологиями. Тут всего две сюжетных линии, нашпигованные отсылками к реальным событиями, и раскрывать мы их не будем: лучше ознакомьтесь с «Трансметрополитеном» самостоятельно.

«Маус»

Автор: Арт Шпигельман.



Графический роман Арта Шпигельмана рассказывает о жизни его отца, польского еврея, пережившего Холокост. В этой черно-белой истории люди заменены на животных, из-за чего восприятие Второй мировой войны меняется: американцы здесь стали собаками, французы — лягушками, евреи перевоплотились в мышей, а немцы — в кошек. Комикс не только передает историю реального человека, но и борется с национальными и политическими клише: «Маус» изучают в университетах и переводят на десятки языков, а в 1992 комикс получил Пулитцеровскую премию.

«История с кладбищем»

Автор: Нил Гейман.



«История с кладбищем» — это альтернативная «Книга Джунглей»: если Маугли вырастили разумные животные, то главного героя этого произведения, Никта Оуэнса, вскормили призраки и вампиры. Парня научили становиться невидимым, показали ему загробный мир и дали понять, что тьма — это не всегда зло, а люди могут быть страшнее чудовищ.

Нил Гейман хотел создать детское произведение, но у хороших историй нет возрастного рейтинга: ребенка в «Истории с кладбищем» привлекут фантастические существа, а взрослым понравится сюжет и мораль, обитающая в этих страницах.

«Я убиваю великанов»

Автор: Джо Келли.



Одни тинейджеры переживают подростковый период с помощью пирсинга и громкой музыки, другие — с помощью побега в другие миры. В одном из таких миров и обитает главная героиня комикса, Барбара Торсон: там она не двенадцатилетняя школьница, а героиня, сражающаяся с великанами. На самом деле гиганты — это проблемы, которые подстерегают девочку в семье и школе, но Барбара предпочитает видеть в них громадных чудовищ: их, в отличие от бытовых трудностей, можно прихлопнуть здоровенным молотом.

Отдельным пунктом отметим рисовку Кена Ниимуры: испано-японский художник так ловко совмещает в своем рисунке элементы манги и классического комикса, что влюбиться в «Я убиваю великанов» можно только за одну стилистику.

«Блэксэд»

Автор: Хуан Диас Каналес.



Если вам нужен неонуарный комикс, а «Город Грехов» вы зачитали до дыр, обратите внимание на «Блэксэд». Это сборник из пяти историй, главные герои которых — антропоморфные звери. По сути, перед нами «Зверополис» для взрослых: с ящерицами-гангстерами, с гориллами-боксерами и котами, расследующими запутанные преступления. В рисовку комикса влюбляешься с первых страниц, а харизма главного героя вытеснит из вашего сердца всех известных детективов — настолько этот пушистый парень хорош. Советуем читать «Блэксэд» под джазовый аккомпанемент — для воссоздания соответствующей нуарной атмосферы.

«Сказания»

Автор: Билл Уиллингем.



В Нью-Йорке есть район Фейблтаун, населенный сказочными персонажами: Серый Волк исполняет там роль шерифа, Белоснежка занимается административными делами, а обезьяна из страны Оз становится библиотекарем. «Сказания» — это длиннющая серия комиксов, так что за городскими приключениями Пиноккио, Золушки, Бабы-Яги и прочих волшебных существ вы сможете следить не один вечер. Бонусом к комиксам идет игра « The Wolf Among Us »: в ней вы сможете вжиться в роль Серого Волка и навести порядок в Фейблтауне.

«Пейшенс»

Автор: Дэниел Клоуз.



Путешествия во времени — штука опасная: это нам доказала как минимум лента « Назад в будущее ». Комикс «Пейшенс» все подтверждает: здешний главный герой отправляется в прошлое, чтобы спасти свою возлюбленную, но существенно перекручивает ход истории. Отметим реалистичность персонажей и психоделическую рисовку: получилась интересная смесь, за которой будет приятно провести пару часов.

