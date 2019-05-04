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Пятиборка из Беларуси заняла четвертое место на этапе КМ в Венгрии
Источник материала: Интерфакс
Белорусская пятиборка Ольга Силкина взяла четвертое место в в Секешфехерваре (Венгрия) на этапе Кубка мира по современному пятиборью.
После трех видов О.Силкина имела хорошие шансы на медаль, но не сложились выступления в кроссе и стрельба из лазерного пистолета (laser-run).
В общей сложности белоруска набрала 1360 очков.
Первое место заняла спортсменка из Венгрии - 1402 балла, серебро - у турчанки, а бронзу завоевала россиянка.
Среди мужчин победил спортсмен из Германии - 1492 балла. Белорус Кирилл Касьяник занял 12-е место - 1438 очков.
Этап Кубка мира завершится 5 мая выступлением в смешанных эстафетах. Следующий турнир розыгрыша Кубка мира пройдет с 21 по 26 мая в Чешском Кладно.
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Белорусская пятиборка Ольга Силкина взяла четвертое место в в Секешфехерваре (Венгрия) на этапе Кубка мира по современному пятиборью. После трех видов О.Силкина...
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