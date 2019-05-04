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Пятиборка из Беларуси заняла четвертое место на этапе КМ в Венгрии

05.05.2019 12:38 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Белорусская пятиборка Ольга Силкина взяла четвертое место в в Секешфехерваре (Венгрия) на этапе Кубка мира по современному пятиборью.

После трех видов О.Силкина имела хорошие шансы на медаль, но не сложились выступления в кроссе и стрельба из лазерного пистолета (laser-run).

В общей сложности белоруска набрала 1360 очков.

Первое место заняла спортсменка из Венгрии - 1402 балла, серебро - у турчанки, а бронзу завоевала россиянка.

Среди мужчин победил спортсмен из Германии - 1492 балла. Белорус Кирилл Касьяник занял 12-е место - 1438 очков.

Этап Кубка мира завершится 5 мая выступлением в смешанных эстафетах. Следующий турнир розыгрыша Кубка мира пройдет с 21 по 26 мая в Чешском Кладно.

 
 
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Белорусская пятиборка Ольга Силкина взяла четвертое место в в Секешфехерваре (Венгрия) на этапе Кубка мира по современному пятиборью. После трех видов О.Силкина...
 
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