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БРСМ запустил молодёжный марафон «Беларусь помнит. Родные лица Победы»
13.05.2019 — Разное | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
Белорусский республиканский союз молодежи объявил о запуске молодежного марафона «Беларусь помнит. Родные лица Победы», посвященного 75-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков и создании одноименного национального альбома памяти с фотографиями прадедов и дедов — освободителей и победителей.
«В каждом белорусском доме бережно хранятся и передаются из поколения в поколение черно-белые фотоснимки прадедов, дедов и отцов, защищавших и освобождавших нашу страну от фашистов, и рассказы о героических подвигах наших земляков. Для сбора материала в альбом по маршруту освобождения Беларуси будет курсировать брендированный логотипами акции «Беларусь помнит» микроавтобус. В нем расположится передвижная лаборатория, оснащенная компьютером, сканером, цветным принтером. Фотографии будут собирать на остановочных по ходу марафона пунктах. Здесь же фотографии планируется сканировать и стилизовать для размещения в альбом памяти», — отметил первый секретарь ЦК БРСМ.
Наполнение 75 листов альбома будет происходить пропорционально по завершении марафона на территории каждой из областей.
«В альбоме планируется разместить фото освободителей из всех уголков Беларуси. Отбор снимков для экспозиции будет происходить на конкурсной основе. Уверен, что в создании альбома примет участие талантливая белорусская молодежь — стипендиаты фондов Президента, победители международных конкурсов и олимпиад. Неотъемлемой частью национального альбома станет его электронная версия, в которой будет учтен каждый предоставленный снимок. Мы планируем завершить марафон к 3 июля. Сделать это хотим в Белорусском государственном музее истории Великой Отечественной войны, куда торжественно передадим на хранение альбом «Беларусь помнит. Родные лица Победы», — подчеркнул Дмитрий Воронюк.
«Внуки и правнуки победителей помнят и чтят подвиг наших родных. Кровь освободителей, которая проливалась на святой белорусской земле, течет в каждом из белорусов. Это не просто долг, это в нас — помнить правду и помнить своих героев. Беларусь помнит», — добавил он.
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