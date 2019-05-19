Географ с пеленок: юный белорус знает названия всех стран и десятки гимнов

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Географ с пеленок. Четырехлетний Вадим из Беларуси знает названия всех стран и по первым аккордам угадывает гимны десятка государств. С вундеркиндом познакомилась корреспондент «МИР 24» Ольга Баранова.

Пока выговаривать получается не все страны. Географу-вундеркинду всего четыре года. Карточки с флагами стран – любимая игрушка. Интерес к символике появился год назад: по телевизору увидел белорусский флаг - и понеслось. Теперь даже майка в национальных цветах и полотенце с очертаниями страны.

«Вадиму купила игру, где было 25 флагов. Поначалу он их просто раскладывал и говорил: «мама, вот я делаю забор». А потом начал спрашивать: «мам, какой страны этот флаг? Прошел месяц где-то, и он выучил все флаги», – указала мама юного географа Вероника Денисевич.

На вопрос, откуда такие способности, родители Вадима разводят руками. Мама – воспитатель, папа работает на заводе. Теперь благодаря сыну отношения с политической картой мира стали проще. А вот с гимнами сложнее, здесь не угнаться: Вадим узнает их по первым аккордам.

Юный географ уже знает главные песни 30 государств. Интерес проявляет и к лидерам стран. Родители шутят: политик подрастает.

Вадим пока только мечтает о встрече с белорусским лидером. Мама признается: сын выучил его новогоднее обращение и галстук попросил купить, как у президента, темно-синий. В нем и ходит в соседнюю школу. На урок географии, конечно.

Наталья Полещук географию преподает уже больше 20 лет. Но такого ученика еще не встречала.

«В четыре года огромный багаж географических знаний. Мы встречаемся уже не первый раз. С последней нашей встречи он вырос, он называет страны, столицы. Я думаю, если сравнивать с классом, то мы могли бы его взять уже в класс шестой», – отметила учитель географии средней школы № 39 г. Гродно Наталья Полещук.

Сейчас Вадим изучает достопримечательности стран. Уже узнает Эйфелеву башню и Тадж-Махал. А еще в планах вундеркинда и его родителей съездить на известное шоу, где дети из разных стран демонстрируют свои таланты.