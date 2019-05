Еще четыре компании вслед за Google приостановили работу с Huawei

По их словам, в числе этих компаний — Intel Corp., Qualcomm Inc., Xilinx Inc. и Broadcom Inc. Все они уведомили своих сотрудников, что не будут осуществлять поставки Huawei до получения уведомления от властей США.





Ранее бизнес-контакты с Huawei приостановила Google. Поводом для прерывания сотрудничества с китайской компанией стало ее внесение в черный список Минторга США. Это произошло после того, как президент Дональд Трамп подписал указ, объявив режим «национального ЧП» в связи с угрозами информационным технологиям.





При этом США не исключали возможных послаблений для Huawei. Как рассказали в американском Минюсте, юрлицам, которые уже работают с оборудованием китайской компании, будет предоставляться временная лицензия, чтобы дать возможность поддерживать стабильную работу своих сетей и оборудования связи.