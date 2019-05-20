В дружные ряды пионеров

Источник материала: Гарадоцкi веснiк

вступили 165 октябрят — учащихся четвёртых классов городских и сельских школ Городокского района. Торжественное мероприятие, посвящённое этому знаковому событию в жизни девчонок и мальчишек и Дню пионерской дружбы, прошло 18 мая на центральной площади города.





В торжественной обстановке в пионеры приняли ребят, которые стали членами пионерских дружин им. И.Х. Баграмяна (СШ № 1 г. Городка), им. Н.Ф. Гастелло (СШ № 2 г. Городка), им. А.М. Матросова (Бычихинская СШ), им. П. Клыпы (Пальминская СШ) и им. З. Космодемьянской (Езерищенская СШ). Право повязать ребятам галстуки получили почётные гости мероприятия председатель районного Совета депутатов Светлана Зуева (на снимке), председатель РО РОО «Белая Русь» Татьяна Пушкова, заместитель начальника отдела по образованию райисполкома Алексей Гамзюк, военный комиссар Городокского района Александр Волков, председатель совета ветеранов Алла Казакова, председатель первичной организации Белорусского союза офицеров Борис Романов, и. о. первого секретаря РК ОО «БРСМ» Антонина Козырева, ветеран труда Александр Пахомов, почётные пионеры Светлана Гавронова, Ирина Вавилова, Наталия Смирнова и Галина Симурова, члены Молодёжной палаты района.

— Городокская районная пионерская организация осуществляет свою деятельность на базе учреждений образования района, — отмечает её председатель Мария Дорофеева. — В состав семи пионерских дружин входит почти полторы тысячи пионеров. По численности наша организация занимает второе место в области. При пионерских дружинах созданы семь тимуровских и девять волонтёрских отрядов, цель работы которых — воспитание социально-гражданской активности у ребят, потребности совершать добрые дела, проявлять заботу о людях. Заботой пионеров охвачены ветераны войны и труда, престарелые, малоимущие и нуждающиеся граждане. Традиционными уже стали акции «Пионеры — ветеранам», «Спасибо за жизнь», операции «Забота», «Милосердие», «Творим добро». Все дружины принимают участие в операции по благоустройству воинских захоронений, мест воинской славы «Обелиск». В дружинах проводится исследовательская работа по увековечению имён героев, реализуются социальные, волонтёрские, экологические проекты «Пионерский марафон», «Память сквозь поколения», «Мой двор — моя забота». Юные пионеры охраняют природу, памятники истории и культуры, берут под защиту птиц и животных, занимаются благоустройством и наведением порядка на родной земле.

— Для нас, людей, детство которых навсегда связано с пионерским галстуком, приём совсем ещё юных ребят в ряды пионеров — событие волнительное и радостное, — говорит Алла Казакова. — В своё время я была председателем совета дружины в третьей школе в Городке. Мы ходили к ветеранам труда, помогали им, работали в огороде возле школы, ездили в колхоз. Активисты всегда держались вместе, весело проводили время, поддерживали друг друга. Со временем, когда была пионером, у меня связаны только самые приятные светлые воспоминания.

Для пионеров работали интерактивные площадки в сквере по ул. Советской. Здесь провели мастер-класс по изготовлению открыток, организовали тематическую фотозону. Ребята смогли проверить себя, поучаствовав в викторине, поиграть в шахматы. Особый восторг вызвали игровые программы с клоунами. Девчонок и мальчишек пригласили на экскурсии в КПЦ «Городок», Дом ремёсел и фольклора, районный краеведческий музей.

— Быть пионером — это значит делать добро людям, — говорит учащаяся 4 класса Езерищенской средней школы Алиса Романовская. Её поддерживает одноклассница Эвелина Бурдыко, которая добавляет, что пионер должен также любить родину. Она уверенно говорит, что родилась в Езерище, любит своей горпосёлок и планирует, когда вырастет, остаться в нём жить.

Любовь ШЛЕЙКО.