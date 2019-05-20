ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В дружные ряды пионеров

21.05.2019 — Разное | Гарадоцкi веснiк  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Гарадоцкi веснiк

вступили 165 октябрят — учащихся четвёртых классов городских и сельских школ Городокского района. Торжественное мероприятие, посвящённое этому знаковому событию в жизни девчонок и мальчишек и Дню пионерской дружбы, прошло 18 мая на центральной площади города.

В дружные ряды пионеров

В торжественной обстановке в пионеры приняли ребят, которые стали членами пионерских дружин им. И.Х. Баграмяна (СШ № 1 г. Городка), им. Н.Ф. Гастелло (СШ № 2 г. Городка), им. А.М. Матросова (Бычихинская СШ), им. П. Клыпы (Пальминская СШ) и им. З. Космодемьянской (Езерищенская СШ). Право повязать ребятам галстуки получили почётные гости мероприятия председатель районного Совета депутатов Светлана Зуева (на снимке), председатель РО РОО «Белая Русь» Татьяна Пушкова, заместитель начальника отдела по образованию райисполкома Алексей Гамзюк, военный комиссар Городокского района Александр Волков, председатель совета ветеранов Алла Казакова, председатель первичной организации Белорусского союза офицеров Борис Романов, и. о. первого секретаря РК ОО «БРСМ» Антонина Козырева, ветеран труда Александр Пахомов, почётные пионеры Светлана Гавронова, Ирина Вавилова, Наталия Смирнова и Галина Симурова, члены Молодёжной палаты района.

  — Городокская районная пионерская организация осуществляет свою деятельность на базе учреждений образования района, — отмечает её председатель Мария Дорофеева. — В состав семи пионерских дружин входит почти полторы тысячи пионеров. По численности наша организация занимает второе место в области. При пионерских дружинах созданы семь тимуровских и девять волонтёрских отрядов, цель работы которых — воспитание социально-гражданской активности у ребят, потребности совершать добрые дела, проявлять заботу о людях. Заботой пионеров охвачены ветераны войны и труда, престарелые, малоимущие и нуждающиеся граждане. Традиционными уже стали акции «Пионеры — ветеранам», «Спасибо за жизнь», операции «Забота», «Милосердие», «Творим добро». Все дружины принимают участие в операции по благоустройству воинских захоронений, мест воинской славы «Обелиск». В дружинах проводится исследовательская работа по увековечению имён героев, реализуются социальные, волонтёрские, экологические проекты «Пионерский марафон», «Память сквозь поколения», «Мой двор — моя забота». Юные пионеры охраняют природу, памятники истории и культуры, берут под защиту птиц и животных, занимаются благоустройством и наведением порядка на родной земле.

  — Для нас, людей, детство которых навсегда связано с пионерским галстуком, приём совсем ещё юных ребят в ряды пионеров — событие волнительное и радостное, — говорит Алла Казакова. — В своё время я была председателем совета дружины в третьей школе в Городке. Мы ходили к ветеранам труда, помогали им, работали в огороде возле школы, ездили в колхоз. Активисты всегда держались вместе, весело проводили время, поддерживали друг друга. Со временем, когда была пионером, у меня связаны только самые приятные светлые воспоминания.

  Для пионеров работали интерактивные площадки в сквере по ул. Советской. Здесь провели мастер-класс по изготовлению открыток, организовали тематическую фотозону. Ребята смогли проверить себя, поучаствовав в викторине, поиграть в шахматы. Особый восторг вызвали игровые программы с клоунами. Девчонок и мальчишек пригласили на экскурсии в КПЦ «Городок», Дом ремёсел и фольклора, районный краеведческий музей.

  — Быть пионером — это значит делать добро людям, — говорит учащаяся 4 класса Езерищенской средней школы Алиса Романовская. Её поддерживает одноклассница Эвелина Бурдыко, которая добавляет, что пионер должен также любить родину. Она уверенно говорит, что родилась в Езерище, любит своей горпосёлок и планирует, когда вырастет, остаться в нём жить.

Любовь ШЛЕЙКО.

 
 
Ссылка на источник 16
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
вступили 165 октябрят — учащихся четвёртых классов городских и сельских школ Городокского района. Торжественное мероприятие, посвящённое этому знаковому...
 
Новости дня
Новости разные
 
С пионерией нам по пути
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

20.05.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
21.05.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Горецкий вестник

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика