Малой, Сухой и Писатель. Чем сражал женщин Роман Карцев

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В эпоху расцвета советской эстрады их воспринимали только парой — высокий и маленький. Роман Карцев и Виктор Ильченко. На сцене они парой исполняли миниатюры Жванецкого, доводя зал до рыданий. Вне сцены — крепко дружили. Ильченко ушёл первым.

«Нееврейский» псевдоним

Роман Карцев по паспорту вообще-то Кац. Он родился 20 мая 1939 г. в Одессе в семье футболиста Аншеля Каца и контролёра ОТК Суры-Леи Фуксман. Окончив школу, Роман отправился трудиться на швейную фабрику наладчиком. Параллельно активно участвовал в работе драмкружка Дома культуры моряков. Очень быстро его пригласили в самодеятельный студенческий театр «Парнас-2» при Институте инженеров морского флота. Именно там и произошло судьбоносное для творческой карьеры знакомство Карцева с будущим бессменным партнёром Ильченко и писателем Михаилом Жванецким, написавшим впоследствии блестящие юмористические номера «Авас», «Раки» и др. В 1962 г. Роман был принят в Театр миниатюр Аркадия Райкина, который и посоветовал молодому человеку взять «нееврейский» псевдоним. Так на советской эстраде появился артист Роман Карцев.

«Нас было трое: по прозвищам Малой, Сухой и Писатель, — вспоминал в программе «Дежурный по стране» Михаил Жванецкий. — Малой был Рома, Сухой был Витя. Рома был самым талантливым, а я был среди нас самым пишущим. Вот, остался только пишущий... Мы всегда были вместе. Но с уходом из жизни Вити мы распались — оказывается, цементом был он. Я ушёл в самостоятельное плавание. Роме не всегда подходило то, что я писал, потому что он был «клоуном», комическим актёром, а я становился всё серьёзнее».

В поклонниках у Карцева был сам Владимир Высоцкий. «Как-то мы с Ромой Карцевым и Витей должны были выступать на заводе «Прогмаш», — рассказывал «АиФ» Жванецкий. — Вдруг в зал вошли Володя Высоцкий и Марина Влади. Публика сдурела, ошалела — все встали и стали ходить, как в мавзолее, вокруг них. Пока Володя не встал и не сказал: «Граждане, товарищи, садитесь! Вы же пришли на концерт Жванецкого и Карцева. Пожалуйста, дайте нам возможность их послушать!». Все утихомирились и только тогда мы могли более или менее начать концерт. Володя и Марина слушали меня, Рому Карцева и Витю Ильченко очень внимательно. Рома с Высоцким потом встречались очень часто в поездках, на гастролях. Володя его обожал».

Серьёзный клоун

Десятки лет слава Карцева была феноменальной. В СССР выпускались пластинки с миниатюрами Жванецкого в исполнении Карцева, миллионы советских граждан записывали «с телевизора» на магнитофон эти выступления. Все миниатюры разбирались на цитаты, становились «ходячими анекдотами».

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Карцев очень гордился, что Юрий Никулин на вопрос, кого он считает лучшим клоуном, ответил: «Карцев». Правда, сам Роман Андреевич всегда добавлял: «Я — клоун серьезный».

Несмотря на скромную внешность, Карцев всегда девушкам нравился — брал, как говорил сам артист, юмором. Пугал он девушек лишь тем, что… сразу предлагал жениться. И сразу получал от ворот поворот: мол, ты ненормальный, видишь меня второй раз в жизни и уже руку и сердце предлагаешь. Но, когда 27-летний Карцев сделал предложение 17-летней танцовщице кордебалета Виктории Кассинской, она вдруг, в отличие от других дам, согласилась. Парню пришлось ждать 18-летия девушки, чтобы жениться официально. С супругой Карцев прожил всю жизнь, у них родилось двое детей.

«Рост у Вики был 170 см, с каблуками получалось 180 см, а моя высота — 160 см — рассказывал в интервью артист. — Наверное, со стороны мы смотрелись забавно, но мне нравилось глядеть на нее снизу вверх». Более того, Карцев был не просто низким, но ещё и очень худым. Поэтому жена без труда его носила на руках, как признавался артист в интервью.

Над ростом Карцев и Жванецкий шутили не раз. «Посмотрите какие личности: Рома Карцев, Саркози, Чаплин, Наполеон. Всё это народ мелкий, но какой крупный изнутри!», — шутил Жванецкий в эфире одной из программ. — Однажды мы с Ромой Карцевым в гостинице «Киевская», где мы жили в Ленинграде, вошли в лифт. Сзади крик женский: «Ой, мальчики, мальчики, подождите нас!». Мы придержали дверь открытой. И вошли четыре девушки. Как потом оказалось, в этой же гостинице остановилась сборная СССР по баскетболу. У нас было ощущение, что мы с Ромой лежим, а они стоят — вот где были наши носы… На уровне поясов. Но рост никогда не мешал нам пользоваться успехом у женщин. У маленьких мужчин интересный мир. Они же метра на полтора ближе к земле. С горизонтом у нас неважно, поэтому мы вынуждены проникают вглубь вещей. Поэтому женщин понимаем, как никто другой!».

В последние годы жизни артиста мучили проблемы со здоровьем. «Мой друг Рома Карцев оперировался в Израиле, а здесь в Москве потом разгребали всё, что там сделали», — делился Жванецкий. После операции Роман Андреевич признался, что никогда раньше так сильно не любил жизнь. В одном из своих последних интервью Роман Андреевич признался, что считает главной удачей свою семью. И радовался, что один раз в жизни пошел наперекор воле любимой мамы, которая требовала, чтобы сын женился только на еврейке.