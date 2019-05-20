Малой, Сухой и Писатель. Чем сражал женщин Роман Карцев

В эпоху расцвета советской эстрады их воспринимали только парой — высокий и маленький. Роман Карцев и Виктор Ильченко. На сцене они парой исполняли миниатюры Жванецкого, доводя зал до рыданий. Вне сцены — крепко дружили. Ильченко ушёл первым.
«Нееврейский» псевдоним
Роман Карцев по паспорту вообще-то Кац. Он родился 20 мая 1939 г. в Одессе в семье футболиста Аншеля Каца и контролёра ОТК Суры-Леи Фуксман. Окончив школу, Роман отправился трудиться на швейную фабрику наладчиком. Параллельно активно участвовал в работе драмкружка Дома культуры моряков. Очень быстро его пригласили в самодеятельный студенческий театр «Парнас-2» при Институте инженеров морского флота. Именно там и произошло судьбоносное для творческой карьеры знакомство Карцева с будущим бессменным партнёром Ильченко и писателем Михаилом Жванецким, написавшим впоследствии блестящие юмористические номера «Авас», «Раки» и др. В 1962 г. Роман был принят в Театр миниатюр Аркадия Райкина, который и посоветовал молодому человеку взять «нееврейский» псевдоним. Так на советской эстраде появился артист Роман Карцев.
«Нас было трое: по прозвищам Малой, Сухой и Писатель, — вспоминал в программе «Дежурный по стране» Михаил Жванецкий. — Малой был Рома, Сухой был Витя. Рома был самым талантливым, а я был среди нас самым пишущим. Вот, остался только пишущий... Мы всегда были вместе. Но с уходом из жизни Вити мы распались — оказывается, цементом был он. Я ушёл в самостоятельное плавание. Роме не всегда подходило то, что я писал, потому что он был «клоуном», комическим актёром, а я становился всё серьёзнее».
В поклонниках у Карцева был сам Владимир Высоцкий. «Как-то мы с Ромой Карцевым и Витей должны были выступать на заводе «Прогмаш», — рассказывал «АиФ» Жванецкий. — Вдруг в зал вошли Володя Высоцкий и Марина Влади. Публика сдурела, ошалела — все встали и стали ходить, как в мавзолее, вокруг них. Пока Володя не встал и не сказал: «Граждане, товарищи, садитесь! Вы же пришли на концерт Жванецкого и Карцева. Пожалуйста, дайте нам возможность их послушать!». Все утихомирились и только тогда мы могли более или менее начать концерт. Володя и Марина слушали меня, Рому Карцева и Витю Ильченко очень внимательно. Рома с Высоцким потом встречались очень часто в поездках, на гастролях. Володя его обожал».
Серьёзный клоун
Десятки лет слава Карцева была феноменальной. В СССР выпускались пластинки с миниатюрами Жванецкого в исполнении Карцева, миллионы советских граждан записывали «с телевизора» на магнитофон эти выступления. Все миниатюры разбирались на цитаты, становились «ходячими анекдотами».
Карцев очень гордился, что Юрий Никулин на вопрос, кого он считает лучшим клоуном, ответил: «Карцев». Правда, сам Роман Андреевич всегда добавлял: «Я — клоун серьезный».
Несмотря на скромную внешность, Карцев всегда девушкам нравился — брал, как говорил сам артист, юмором. Пугал он девушек лишь тем, что… сразу предлагал жениться. И сразу получал от ворот поворот: мол, ты ненормальный, видишь меня второй раз в жизни и уже руку и сердце предлагаешь. Но, когда 27-летний Карцев сделал предложение 17-летней танцовщице кордебалета Виктории Кассинской, она вдруг, в отличие от других дам, согласилась. Парню пришлось ждать 18-летия девушки, чтобы жениться официально. С супругой Карцев прожил всю жизнь, у них родилось двое детей.
«Рост у Вики был 170 см, с каблуками получалось 180 см, а моя высота — 160 см — рассказывал в интервью артист. — Наверное, со стороны мы смотрелись забавно, но мне нравилось глядеть на нее снизу вверх». Более того, Карцев был не просто низким, но ещё и очень худым. Поэтому жена без труда его носила на руках, как признавался артист в интервью.
Над ростом Карцев и Жванецкий шутили не раз. «Посмотрите какие личности: Рома Карцев, Саркози, Чаплин, Наполеон. Всё это народ мелкий, но какой крупный изнутри!», — шутил Жванецкий в эфире одной из программ. — Однажды мы с Ромой Карцевым в гостинице «Киевская», где мы жили в Ленинграде, вошли в лифт. Сзади крик женский: «Ой, мальчики, мальчики, подождите нас!». Мы придержали дверь открытой. И вошли четыре девушки. Как потом оказалось, в этой же гостинице остановилась сборная СССР по баскетболу. У нас было ощущение, что мы с Ромой лежим, а они стоят — вот где были наши носы… На уровне поясов. Но рост никогда не мешал нам пользоваться успехом у женщин. У маленьких мужчин интересный мир. Они же метра на полтора ближе к земле. С горизонтом у нас неважно, поэтому мы вынуждены проникают вглубь вещей. Поэтому женщин понимаем, как никто другой!».
В последние годы жизни артиста мучили проблемы со здоровьем. «Мой друг Рома Карцев оперировался в Израиле, а здесь в Москве потом разгребали всё, что там сделали», — делился Жванецкий. После операции Роман Андреевич признался, что никогда раньше так сильно не любил жизнь. В одном из своих последних интервью Роман Андреевич признался, что считает главной удачей свою семью. И радовался, что один раз в жизни пошел наперекор воле любимой мамы, которая требовала, чтобы сын женился только на еврейке.