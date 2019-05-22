Внимание, идет розыск уроженца агрогородка Цирин Александра Ждановича

Источник материала: Полымя

Несвижским районным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело в отношении уроженца агр. Цирин Александра Геннадьевича Ждановича по фактам совершения им мошенничества. Мужчина подозревается в том, что в период с июля 2016 года по сентябрь 2018 года, злоупотребив доверием многочисленных граждан, под предлогом получения денежных средств в долг, не намереваясь выполнять принятые на себя долговые обязательства завладел денежными средствами на общую сумму более 1000 базовых величин.

Граждане, пострадавшие от мошеннических действий Александра Ждановича, могут обращаться в Несвижский РОСК по адресу: г. Несвиж, ул. Советская 30, или сообщить об этом по тел.: (801770)59264, (801770)59284, 8(029)389-79-46.