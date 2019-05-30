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Лето, привет. 12 лучших событий этого уикенда

31.05.2019 07:30 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В выходные в Минске обещают больше 20 градусов, значит, самое время расчехлять летнюю одежку и выбираться в город. Чтобы не тратить ваше время на скучные мероприятия, AFISHA.TUT.BY подсмотрела статистику самых популярных среди минчан ивентов на уикенд: в каждом блоке — «Кино», «Концерты», «Театр», «Выставки», «Другое» — мы выделили страницы, которые вы чаще всего просматривали в период с 27 по 30 мая. Интересно, куда пойдут все ваши друзья?

Все бесплатные события в Минске каждый день по этой ссылке

«Аладдин», которого все хвалят


«Аладдин» — лидер минского бокс-офиса

Когда: все выходные.

Где: во всех кинотеатрах.

Сколько: от 5 рублей.

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Самым кассовым фильмом в Минске пока что Минска по кассовым сборам лидирует семейный фильм">является киноадаптация диснеевского мультика «Аладдин» в режиссуре Гая Ричи. Вы должны понимать, что мировые сборы картины с Уиллом Смитом в роли джинна превысили $ 200 миллионов за дебютный уикенд. Для тех, кто не в курсе одной из самых популярных арабских сказок, рассказываем: молодой воришка по имени Аладдин хочет стать принцем, чтобы жениться на принцессе Жасмин. Тем временем визирь Аграбы Джафар намеревается захватить власть над Аграбой, а для этого он стремится заполучить волшебную лампу, хранящуюся в пещере чудес, доступ к которой разрешен лишь тому, кого называют «алмаз неограненный», и этим человеком является не кто иной, как сам Аладдин.

Бонус от AFISHA.TUT.BY: если в кино выбираться ну совсем лень, можете посмотреть свеженький сериал «Чернобыль» от HBO — будет что обсудить со знакомыми (о нем сейчас как раз все говорят).

Что смотреть в минских кинотеатрах?

«Гастрофест», который скоро закончится


Например, вот сет от Mixx

Когда: все выходные.

Где: в заведениях Минска, подробности — тут.

Сколько: 22 рубля.

Последнюю неделю в Минске проходит очередной гастрофест. По традиции тема весеннего фестиваля — «крафт». Двадцать заведений столицы предложат свои сеты с закусками по фиксированной стоимости — 22 рубля. Выбирайте сет — и можно идти в кафе всей семьей: там по полтора килограмма еды продают.

Бонус от AFISHA.TUT.BY: уже заглядывали в «Песочницу» в этом году? Если нет, то зря. Она снова заработала на проспекте Машерова в начале мая — как прошло открытие, мы уже рассказывали. Кстати, 31 мая на любимой площадке минчан пройдет Funky Fest — вечеринка с саундом от топовых музыкантов страны и праздник стрит-фуда. Вход, безусловно, свободный.

Песок, который вас удивит


Когда: все выходные, с 11.00 и до заката.

Где: «Дримлэнд» (ул. Орловская, 80).

Сколько: 10 рублей в будние дни, 12 — в выходные. Дети до 3 лет — бесплатно.

Аж до 15 сентября в парке «Дримлэнд» размещаются гигантские фигуры из песка. Гостей фестиваля встречает множество мифических персонажей, среди которых — гигантский Цмок и грозный Пярун. Кроме самой выставки организаторы устроили гастроплощадку на территории пикник-парка, где можно перекусить после прогулки. А если остались силы — попробовать себя в веревочном городке или заглянуть в дом-перевертыш, зеркальный лабиринт и другие активности, которые уже давно прописались на территории «Дримлэнда». Монументальный фоторепортаж — тут.

Бонус от AFISHA.TUT.BY: если забыли, мы напомним, что в Минске все еще есть чудеснейший Ботанический сад, где можно освободить голову от дурных мыслей и просто подышать какими-нибудь местными или экзотическими цветами. Правда, за вход у вас попросят 8 рублей.

Все выставки Минска — в одном месте

«Девичник», который пройдет в театре


Фото предоставлено театром

Когда: 31 мая, 19.00.

Где: .

Сколько: от 8 рублей.

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Шесть подруг собираются вместе — шесть молодых, красивых, незамужних женщин. Они давно не виделись, да и повод есть: одна из них беременна и собирается рожать. Изначально вечеринка планировалась как милые дамские посиделки: легкий алкоголь, закуски, а также воспоминания, поздравления, сплетни и упреки — всего понемножку. Но что-то пошло не так…

Бонус от AFISHA.TUT.BY: или вот на «Риголетто» — одну из самых красивых опер великого Джузеппе Верди — можно сходить 2 июня. Давно, кстати, не были в Большом театре?

Что смотреть в минских театрах

Papa Roach, которых все ждали


Фото: paparoach.com

Когда: 31 мая, 19.00.

Где: Prime Hall.

Сколько: от 90 до 100 рублей.

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После долгого концертного перерыва американские рокеры едут в Беларусь. Группа уже более 25 лет творит невероятные вещи. В январе 2019 года ребята, например, выпустили уже свой 10-й студийный альбом под названием Who Do You Trust? (пластинка получила совершенно непривычное для группы звучание). Приходите попрощаться с весной на мощном рок-концерте.

Бонус от AFISHA.TUT.BY: всей редакцией горячо любим белорусского рэпера «Бакея» и рекомендуем вам сходить на его концерт — и он тоже пройдет в Минске в последний день весны. Если не видите ни одной причины покупать квиток, просто почитайте большое интервью от AFISHA.TUT.BY с рэпером.

Все концерты в Минске и регионах

День Швеции, на котором выступит Loreen


День Швеции в Верхнем городе, 2017 год. Фото: Александр Васюкович, TUT.BY

Когда: 1 июня, 11.00 — 23.00.

Где: Верхний город.

Сколько: бесплатно.

В Минске проходит Неделя Швеции. 1 июня, в субботу, в центре будет особенно насыщенный событиями День Швеции. Организаторы обещают много интерактива, презентацию фильма «Полет над Стокгольмом», рассказ журналистов TUT.BY о работе над «Шведскими хрониками», выступление экспертов по шведской кухне с дегустацией. В конце блока — концерт Йенса Лексона. А хедлайнером праздника в Верхнем городе станет шведская победительница «Евровидения-2012» Лорин (Loreen).

Идеи для семейного отдыха: куда пойти с детьми

Вечеринка Jameson, которую обожают минчане


Вечеринка Jameson Block Party. Фото носит иллюстративный характер

Когда: 1 июня, 21.00 — 2.00.

Где: ангар (ул. Октябрьская, 16).

Сколько: бесплатно, но по предварительной регистрации.

В первый день лета в ангаре Оk16 пройдет известная минчанам вечеринка Jameson. Организаторы подготовили массу сюрпризов — и главной фишкой мероприятия станет битва баров. Тусовка объединит крутых музыкальных исполнителей, таких как Кирилл Иванов (СБПЧ) с Dj Set, белорусскую группу Intelligency, локальных DJ, а также группу Jazzanova из самого сердца Германии. На фудкорте вы найдете фудтраки от Burgerlab, Bulba Fries, «Суши весла» и Papa Taco.

Бонус от AFISHA.TUT.BY: скажем как есть — сами бы с радостью сходили потанцевать в «» на вечеринку «Аб'ект 04». Целая ночь техно из Литвы, Украины и Беларуси — прекрасно же, нет?

Ночная жизнь Минска: выбираем вечеринку

Не забудьте купить билет в аквапарк «Дримлэнд» — только до 3 июня на AFISHA.TUT.BY он будет стоить 20 рублей вместо 30. Кстати, каждый, кто купит билет в аквапарк, получит промокод на 10% скидку на абонемент в Фестивальную зоны II Евроигр.

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Теги: Минск
 
 
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