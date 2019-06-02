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Под Белыничами Nissan опрокинулся в кювет: пострадали три человека, в том числе 2-летний ребенок
Источник материала: Tut.by
Три человека, в том числе ребенок получили травмы при опрокидывании автомобиля на трассе Минск — Могилев. Об этом
Авария произошла днем 1 июня на 155-м километре трассы в Белыничском районе. По предварительной информации, 21-летняя водитель Nissan не справилась с управлением и съехала в кювет, где автомобиль опрокинулся.
В результате ДТП водитель, 25-летний и 2-летний пассажиры получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы.
В ГАИ отметили, что в автомобиле находились трое детей. Все они были в специальных удерживающих устройствах, поэтому удалось избежать более тяжких последствий.
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В автомобиле находились трое детей. Все они были в специальных удерживающих устройствах, поэтому удалось избежать более тяжких последствий.
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