Под Белыничами Nissan опрокинулся в кювет: пострадали три человека, в том числе 2-летний ребенок

Источник материала: Tut.by

Три человека, в том числе ребенок получили травмы при опрокидывании автомобиля на трассе Минск — Могилев. Об этом сообщили в ОГАИ Белыничского РОВД.





Авария произошла днем 1 июня на 155-м километре трассы в Белыничском районе. По предварительной информации, 21-летняя водитель Nissan не справилась с управлением и съехала в кювет, где автомобиль опрокинулся.





В результате ДТП водитель, 25-летний и 2-летний пассажиры получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы.





В ГАИ отметили, что в автомобиле находились трое детей. Все они были в специальных удерживающих устройствах, поэтому удалось избежать более тяжких последствий.