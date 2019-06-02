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Целуют бутсы и игроков, оголяют грудь, выносят флаги и пистолеты. На что горазды «бегуны» по полю
Источник материала: Tut.by
Забег к центру поля
— Жизнь для того, чтобы жить. Делайте безумные вещи, которые запомнятся навсегда, —
Правда, к вечеру воскресенья профиль Кинси Волански в инстаграме
SPORT.TUT.BY вспомнил другие яркие забеги на спортивные площадки во время важных матчей и крупных соревнований за последние несколько лет.
Финал ЧМ-2014 по футболу
Как вскоре выяснилось, на купальнике Кинси Волански красовалась реклама канала пранков с эротическим содержанием, создателем которого является выходец из России Виталий Здоровецкий. Он родился в Мурманске, позже с родителями уехал в Одессу, а оттуда перебрался в США.
С трибун стадиона в Мадриде он наблюдал за забегом своей подруги и снимал его на видео.
А в 2014 году в Бразилии бывший порноактер Виталий Здоровецкий и сам прорывался на поле во время финального матча чемпионата мира по футболу
А оказавшись в гуще событий, полез целоваться к немецкому защитнику Бенедикту Хёведесу.
Здоровецкого быстро скрутили секьюрити и тут же уволокли с поля.
На груди у Здоровецкого в момент выбегания на поле красовалась надпись «Прирожденный пранкер».
После того, как аналогичный поступок в Мадриде совершила его подруга Кинси Волански, Здоровецкий написал в своем твиттере, что с нетерпением ждет свадьбы с ней.
После финала Лиги чемпионов с участием Кинси Волански он похвастался, что число подписчиков его канала на YouToube перевалило за 10 миллионов.
БАТЭ — «Арсенал» в 2017 году
Не обошла стороной мода на зрительские забеги по поли и белорусские стадионы. 28 сентября 2017 года во время матча груповой стадии Лиги Европы между БАТЭ и английским «Арсеналом» зритель из Вилейки Александр Венгерский наблюдал за игрой из фан-сектора лондонского клуба. А на 41-й минуте при счете 3:1 в пользу гостей рванул на поле с бело-красно-белым флагом над головой.
Стюарды настигли 26-летнего парня и передали правоохранителям. Милиция поместила его в микроавтобус и увезла.
Издание
Суд
Отбывая арест в изоляторе временного содержания в Борисове, Александр Венгерский
Позже Александру Венгерскому
На этом история не закончилась. За выбегание Александра Венгерского на поле ФК БАТЭ
Суд Вилейского района
— Я потому и уехал в конце прошлого года за границу на заработки. По-прежнему нахожусь не в Беларуси, мне надо заработать 5 тысяч евро. Но, как уже говорил, не собираюсь их отдавать БАТЭ, а передам в детский дом от своего имени, —
В 2011 году, и тоже 28 сентября, во время матча в Лиге чемпионов БАТЭ — «Барселона» на поле стадиона «Динамо» выбежал нетрезвый болельщик, которого позже приговорили к 10 суткам ареста.
Примечательно, что ровно через месяц после матча с «Арсеналом», 28 октября 2017-го, на поле «Борисов-Арены» снова
Из подобных происшествий на белорусских полях самое свежее датировано 26 мая, когда в концовке
Финал ЧМ-2018 по футболу
15 июля 2018 года во время
Они провели на поле около 30 секунд. Троих задержали практически сразу, а вот одна из активисток бегала по полю довольно долго.
Футболисты на перфоманс отреагировали по-разному.
Французский форвард Килиан Мбаппе согласился «дать пять» улыбающейся девушке в парадной полицейской форме.
А вот хорватскому защитнику Деяну Ловрену перфоманс членов Pussy Riot, сорвавших атаку его команды, явно не понравился.
Свою акцию во время финального поединка ЧМ-2018 Pussy Riot назвала «Милиционер вступает в игру».
Видео:
Понятно, что после задержания «небесным милиционерам» не поздоровилось. Позже в интернете появились видеокадры их допроса.
В отношении участников Pussy Riot (трех девушек и одного мужчины) были возбуждены дела об административных правонарушениях (нарушение правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований; незаконное ношение форменной одежды со знаками различия, с символикой правоохранительных органов).
Среди задержанных был и продюсер группы Петр Верзилов. В сентябре 2018-го он рассказал, что
Марк Робертс на Олимпиаде-2018 в Пхенчхане
На зимней Олимпиаде в Южной Корее о себе напомним самый знаменитый спортивный стрикер Марк Робертс из Ливерпуля. Для своего перфоманса он выбрал соревнования по конькобежному спорту.
Изначально он хотел устроить акцию между забегами, но опоздал.
— Когда я пришел на стадион, уже награждали призеров. Спортсмены размахивали флагами, а мне не хотелось своим выступлением оскорблять какую-либо страну. Когда церемония закончилась, я подумал: «Может быть, завтра?» Но потом в голове начало твориться какое-то безумие: «Нет. Я должен сделать это именно сейчас. Люди увидят. А если нет, то ничего страшного».
<…> В Корее мне каждый день было очень холодно. Но когда ты снимаешь одежду перед большим количеством людей, то чувствуешь жар. Поэтому я вообще не замерз.
<…> Я предпочитаю проворачивать свои перформансы в одиночку. В Корею я прилетел без друзей. Но перед тем как выбежать на лед, я пообщался с одним парнем, объяснил ему, что хочу сейчас сделать. Он сказал: «Давай, я сниму это». Почему никто не побежал ловить меня на льду? Потому что лед был очень гладкий, скользкий и наполированный, — рассказывал Марк Робертс в интервью
На груди у Марка Робертса была надпись «Peace+Love». На поясе у него была лишь балетная пачка и небольшая маска обезьянки спереди. В таком виде он устраивал первоманс и в 2017 году на чемпионате мира по легкой атлетике в Лондоне.
— Меня волнует то, что происходит в мире. А происходят сумасшедшие вещи. Правительства стран решают, как нам жить. А люди просто хотят быть счастливыми и не иметь проблем. Я не люблю политиков. Мой месседж означает: «Дайте нам жить своей жизнью». Почему люди должны иметь проблемы из-за политиков?
Стрикер также пояснил, что означала маска обезьянки у него спереди ниже пояса.
— Обезьянка говорит: «Привет! (Марк неожиданно встает, и ниже пояса на нем ничего не надето кроме той самой олимпийской обезьянки.) Давай просто будем лазать по деревьям и не иметь никаких проблем» (садится). Всегда во время перформансов я хочу сделать небольшую комедию. Поэтому на мне была пачка балерины и обезьянка. Ну и я не хотел показывать свое хозяйство. Обезьянка его прикрывала, — рассказал стрикер
Всего за 25 лет у Марка Робертса набралось 562 выступления в 23 разных странах. Начинал он в 1993 году в Гонконге на соревнованиях по регби-7. А затем были голые выбегания на самых крупных соревнованиях: на Супербоуле, в финалах Лиги чемпионов УЕФА, Уимблдона и других.
Супербоул-2004:
Матч за бронзу между мужскими сборными Великобритании и США в турнире по керлингу на Олимпиаде-2006 в Турине:
На матче чемпионата Испании между 19 ноября 2005 года между «Реалом» и «Барселоной»:
Почти забил гол в матче «Селтик» — «Порту»:
Марк Робертс не скрывает, что во время некоторых стриков у него на теле была нарисована реклама. Впервые это случилось на Супербоуле в 2004 году. Спонсоры оплатили перелет, проживание, услуги адвоката. Робертс поработал с той компанией около трех лет.
— Я тогда тоже доносил свое послание миру. Их реклама нарисована на груди, мой мэсседж — сзади, — поясняет стрикер.
При этом спонсоры, как утверждает Марк Робертс, оплачивали только затраты, но не платили дополнительных денег за перфомансы.
— Когда люди хотят дать мне дополнительные деньги, я говорю: «Пожалуйста, переведите их в детский госпиталь». Когда моя дочь была маленькой, у нее были проблемы со здоровьем. Поэтому сейчас все дополнительные средства перевожу в детский госпиталь в Ливерпуле, — цитирует стрикера
В последние годы активность Марка Роберста снизилась. С 2013-го у него было всего два стрика — на ЧМ-2017 по легкой атлетике в Лондоне и на Олимпиаде-2018 в Корее.
Свой последний перформанс Марк Робертс планирует на собственных похоронах. В завещании он написал, чтобы его хоронили в открытом гробу голым…
Матч Украина — Турция в квалификации ЧМ-2018
Перед началом матча квалификации ЧМ-2018 в Харькове между сборными Украины и Турции 2 сентября на поле выбежала полуобнаженная девушка.
Когда команды уже спели свои национальные гимны, прямо перед камерой, которая показывала судей, возникла девушка с надписью на груди «Erdogan killer» (Эрдоган — убийца). Вероятно, она имела в виду президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Нарушительницу вывели стюарды.
Это была активистка движения Femen Анжелина Диаш, которая прославилась тем, что в июле 2017-го
Российский владелец греческого клуба на поле с пистолетом
В марте 2018-го российский владелец клуба Иван Саввиди оказался так сильно возмущен решением судьи, что
Российского бизнесмена расстроили неудачи клуба, с которого перед этим сняли три очка за грубое поведение фанатов. Те напали на главного тренера команды соперника, кинув ему в лицо кассовую ленту, что привело к рассечению.
Правда, представители бизнесмена поспешили опровергнуть информацию о том, что он держал в руках пистолет во время приближения к арбитру. И добавили, что ношение оружия в Греции не запрещено.
ФИФА же осудила поведение владельца ПАОК. А греческая полиция выдала ордер на арест Саввиди и еще четырех человек, принимавших участие в разборках с арбитром, однако связано это было не с ношением оружия, а с самим фактом выхода на поле.
В итоге до тюремного срока дело не дошло.
Забеги любви к кумирам
Впрочем, чаще всего выбегания на поле связаны с желанием выказать восхищение кумирам-футболистам. Фанаты стремятся обнять игроков или сделать совместное фото. Но иногда бывают и более экстравагантные поступки. Как, например, неожиданное решение юного поклонника поцеловать бутсы Лионеля Месси.
Такой эпизод
Сначала темнокожий болельщик подбежал к форварду «Барселоны» и обнял его. Некоторое время фанат мило беседовал со звездой, как вдруг резко опустился перед Месси и поцеловал его бутсы.
Стюарды тут же подбежали к подростку, чтобы увести с поля. Несмотря на необычную выходку болельщика, Месси отреагировал на нее благожелательно, похлопав парня по плечу и на прощание пожав руку.
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SPORT.TUT.BY вспомнил яркие забеги стрикеров по спортивным площадкам во время важных матчей и крупных соревнований за последние несколько лет.
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