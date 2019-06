Целуют бутсы и игроков, оголяют грудь, выносят флаги и пистолеты. На что горазды «бегуны» по полю

Источник материала: Tut.by

Забег к центру поля полуголой американской модели Кинси Волански, случившийся в первом тайме субботнего финала Лиги чемпионов, все выходные в мире обсуждали больше, нежели сам поединок между «Тоттенхэмом» и «Ливерпулем».

— Жизнь для того, чтобы жить. Делайте безумные вещи, которые запомнятся навсегда, — объяснила бесшабашная женщина свой поступок, благодаря которому число подписчиков ее инстаграма росло бешеными темпами и менее чем за сутки увеличилось на 2 миллиона.

Правда, к вечеру воскресенья профиль Кинси Волански в инстаграме оказался заблокирован . По словам модели, его взломали.

SPORT.TUT.BY вспомнил другие яркие забеги на спортивные площадки во время важных матчей и крупных соревнований за последние несколько лет.

Как вскоре выяснилось, на купальнике Кинси Волански красовалась реклама канала пранков с эротическим содержанием, создателем которого является выходец из России Виталий Здоровецкий. Он родился в Мурманске, позже с родителями уехал в Одессу, а оттуда перебрался в США.

С трибун стадиона в Мадриде он наблюдал за забегом своей подруги и снимал его на видео.

А в 2014 году в Бразилии бывший порноактер Виталий Здоровецкий и сам прорывался на поле во время финального матча чемпионата мира по футболу между Германией и Аргентиной .

А оказавшись в гуще событий, полез целоваться к немецкому защитнику Бенедикту Хёведесу.

Здоровецкого быстро скрутили секьюрити и тут же уволокли с поля.

На груди у Здоровецкого в момент выбегания на поле красовалась надпись «Прирожденный пранкер».



— Наконец-то знаменит, — написал тогда о своем приключении Здоровецкий в твиттере.

После того, как аналогичный поступок в Мадриде совершила его подруга Кинси Волански, Здоровецкий написал в своем твиттере, что с нетерпением ждет свадьбы с ней.

После финала Лиги чемпионов с участием Кинси Волански он похвастался, что число подписчиков его канала на YouToube перевалило за 10 миллионов.

Не обошла стороной мода на зрительские забеги по поли и белорусские стадионы. 28 сентября 2017 года во время матча груповой стадии Лиги Европы между БАТЭ и английским «Арсеналом» зритель из Вилейки Александр Венгерский наблюдал за игрой из фан-сектора лондонского клуба. А на 41-й минуте при счете 3:1 в пользу гостей рванул на поле с бело-красно-белым флагом над головой.

Стюарды настигли 26-летнего парня и передали правоохранителям. Милиция поместила его в микроавтобус и увезла.

Издание «Наша Нiва» тогда привела некоторые подробности биографии молодого человека. Александр Венгерский родом из Вилейки, занимался греблей, учился на программиста и много времени проводил в Минске. Его родной брат рассказал, что Александр за два года то инцидента начал интересоваться политикой и ходить на митинги. «Участвовал в митинге против учений „Запад-2017“, О том, что хочет выбежать на поле с флагом, давно говорил, искал, с кем это можно сделать», — говорит брат.

Суд приговорил Александра Венгерского к 10 суткам административного ареста.

Отбывая арест в изоляторе временного содержания в Борисове, Александр Венгерский объявил голодовку .

Позже Александру Венгерскому дали еще и штраф за участие в акции протеста против учений «Запад-2017». Эта акция прошла в Минске 8 сентября 2017 года.

На этом история не закончилась. За выбегание Александра Венгерского на поле ФК БАТЭ был оштрафован на 5 000 евро Союзом европейских футбольных ассоциаций. Штраф был уплачен клубом в полном объеме. В итоге БАТЭ принял решение подать регрессный иск к нарушителю.

Суд Вилейского района обязал возместить борисовскому клубу штраф в 5 000 евро, наложенный УЕФА.

— Я потому и уехал в конце прошлого года за границу на заработки. По-прежнему нахожусь не в Беларуси, мне надо заработать 5 тысяч евро. Но, как уже говорил, не собираюсь их отдавать БАТЭ, а передам в детский дом от своего имени, — рассказывал в январе 2018-го Александр Венгерский «Народной Воле» о том, как собирается исполнять судебное решение.

В 2011 году, и тоже 28 сентября, во время матча в Лиге чемпионов БАТЭ — «Барселона» на поле стадиона «Динамо» выбежал нетрезвый болельщик, которого позже приговорили к 10 суткам ареста.

Примечательно, что ровно через месяц после матча с «Арсеналом», 28 октября 2017-го, на поле «Борисов-Арены» снова выбежал зритель . Во время игры с «Нафтаном» это сделал постоянный болельщик БАТЭ Дмитрий Смирнов, недовольный судейством бригады Евгения Наумова. В середине ноября он полностью возместил клубу штраф , наложенный АБФФ, в размере 70 базовых величин (на тот момент 1610 рублей). Причем инициатива исходила от самого фаната, как сообщила тогда пресс-служба ФК БАТЭ.

Из подобных происшествий на белорусских полях самое свежее датировано 26 мая, когда в концовке финального матча Кубка Беларуси в Витебске на поле выбежал болельщик. Милиция просто наблюдала. Силовики заинтересовались фанатом только тогда, когда тот покинул пределы поля.

15 июля 2018 года во время финального матча ЧМ-2018 между сборными Франции и Хорватии на поле стадиона «Лужники» в Москве прорвались участники российской феминистской панк-рок-групп Pussy Riot .

Они провели на поле около 30 секунд. Троих задержали практически сразу, а вот одна из активисток бегала по полю довольно долго.

​Футболисты на перфоманс отреагировали по-разному.



​Французский форвард Килиан Мбаппе согласился «дать пять» улыбающейся девушке в парадной полицейской форме.

А вот хорватскому защитнику Деяну Ловрену перфоманс членов Pussy Riot, сорвавших атаку его команды, явно не понравился.

Свою акцию во время финального поединка ЧМ-2018 Pussy Riot назвала «Милиционер вступает в игру».

Видео: Channel 37

Цель поступка группа Pussy Riot объяснила в специальном. Вот выдержка из него:

Понятно, что после задержания «небесным милиционерам» не поздоровилось. Позже в интернете появились видеокадры их допроса.

В отношении участников Pussy Riot (трех девушек и одного мужчины) были возбуждены дела об административных правонарушениях (нарушение правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований; незаконное ношение форменной одежды со знаками различия, с символикой правоохранительных органов).

Они получили 15 суток ареста .

Среди задержанных был и продюсер группы Петр Верзилов. В сентябре 2018-го он рассказал, что был отравлен спецслужбами России, в том числе из-за его участия в акции во время финального матча ЧМ-2018.

На зимней Олимпиаде в Южной Корее о себе напомним самый знаменитый спортивный стрикер Марк Робертс из Ливерпуля. Для своего перфоманса он выбрал соревнования по конькобежному спорту.

Изначально он хотел устроить акцию между забегами, но опоздал.

— Когда я пришел на стадион, уже награждали призеров. Спортсмены размахивали флагами, а мне не хотелось своим выступлением оскорблять какую-либо страну. Когда церемония закончилась, я подумал: «Может быть, завтра?» Но потом в голове начало твориться какое-то безумие: «Нет. Я должен сделать это именно сейчас. Люди увидят. А если нет, то ничего страшного».

<…> В Корее мне каждый день было очень холодно. Но когда ты снимаешь одежду перед большим количеством людей, то чувствуешь жар. Поэтому я вообще не замерз.

<…> Я предпочитаю проворачивать свои перформансы в одиночку. В Корею я прилетел без друзей. Но перед тем как выбежать на лед, я пообщался с одним парнем, объяснил ему, что хочу сейчас сделать. Он сказал: «Давай, я сниму это». Почему никто не побежал ловить меня на льду? Потому что лед был очень гладкий, скользкий и наполированный, — рассказывал Марк Робертс в интервью «Матч ТВ» .