Целуют бутсы и игроков, оголяют грудь, выносят флаги и пистолеты. На что горазды «бегуны» по полю

Источник материала: Tut.by

Забег к центру поля полуголой американской модели Кинси Волански, случившийся в первом тайме субботнего финала Лиги чемпионов, все выходные в мире обсуждали больше, нежели сам поединок между «Тоттенхэмом» и «Ливерпулем».



Фото: Reuters

— Жизнь для того, чтобы жить. Делайте безумные вещи, которые запомнятся навсегда, — объяснила бесшабашная женщина свой поступок, благодаря которому число подписчиков ее инстаграма росло бешеными темпами и менее чем за сутки увеличилось на 2 миллиона.

Go follow on IG kinsey_sue pic.twitter.com/jDVJFZExVN — Vitaly Zdorovetskiy (@Vitalyzdtv) 1 июня 2019 г.

Правда, к вечеру воскресенья профиль Кинси Волански в инстаграме оказался заблокирован . По словам модели, его взломали.

SPORT.TUT.BY вспомнил другие яркие забеги на спортивные площадки во время важных матчей и крупных соревнований за последние несколько лет.

Финал ЧМ-2014 по футболу

Как вскоре выяснилось, на купальнике Кинси Волански красовалась реклама канала пранков с эротическим содержанием, создателем которого является выходец из России Виталий Здоровецкий. Он родился в Мурманске, позже с родителями уехал в Одессу, а оттуда перебрался в США.

С трибун стадиона в Мадриде он наблюдал за забегом своей подруги и снимал его на видео.

А в 2014 году в Бразилии бывший порноактер Виталий Здоровецкий и сам прорывался на поле во время финального матча чемпионата мира по футболу между Германией и Аргентиной .

А оказавшись в гуще событий, полез целоваться к немецкому защитнику Бенедикту Хёведесу.





Здоровецкого быстро скрутили секьюрити и тут же уволокли с поля.

На груди у Здоровецкого в момент выбегания на поле красовалась надпись «Прирожденный пранкер».



— Наконец-то знаменит, — написал тогда о своем приключении Здоровецкий в твиттере.

После того, как аналогичный поступок в Мадриде совершила его подруга Кинси Волански, Здоровецкий написал в своем твиттере, что с нетерпением ждет свадьбы с ней.

После финала Лиги чемпионов с участием Кинси Волански он похвастался, что число подписчиков его канала на YouToube перевалило за 10 миллионов.

БАТЭ — «Арсенал» в 2017 году

Не обошла стороной мода на зрительские забеги по поли и белорусские стадионы. 28 сентября 2017 года во время матча груповой стадии Лиги Европы между БАТЭ и английским «Арсеналом» зритель из Вилейки Александр Венгерский наблюдал за игрой из фан-сектора лондонского клуба. А на 41-й минуте при счете 3:1 в пользу гостей рванул на поле с бело-красно-белым флагом над головой.



Фото: Максим Пушкин, TUT.BY

Стюарды настигли 26-летнего парня и передали правоохранителям. Милиция поместила его в микроавтобус и увезла.



Фото: Александр Строк

Издание «Наша Нiва» тогда привела некоторые подробности биографии молодого человека. Александр Венгерский родом из Вилейки, занимался греблей, учился на программиста и много времени проводил в Минске. Его родной брат рассказал, что Александр за два года то инцидента начал интересоваться политикой и ходить на митинги. «Участвовал в митинге против учений „Запад-2017“, О том, что хочет выбежать на поле с флагом, давно говорил, искал, с кем это можно сделать», — говорит брат.

Суд приговорил Александра Венгерского к 10 суткам административного ареста.

Отбывая арест в изоляторе временного содержания в Борисове, Александр Венгерский объявил голодовку .

Позже Александру Венгерскому дали еще и штраф за участие в акции протеста против учений «Запад-2017». Эта акция прошла в Минске 8 сентября 2017 года.

На этом история не закончилась. За выбегание Александра Венгерского на поле ФК БАТЭ был оштрафован на 5 000 евро Союзом европейских футбольных ассоциаций. Штраф был уплачен клубом в полном объеме. В итоге БАТЭ принял решение подать регрессный иск к нарушителю.

Суд Вилейского района обязал возместить борисовскому клубу штраф в 5 000 евро, наложенный УЕФА.

— Я потому и уехал в конце прошлого года за границу на заработки. По-прежнему нахожусь не в Беларуси, мне надо заработать 5 тысяч евро. Но, как уже говорил, не собираюсь их отдавать БАТЭ, а передам в детский дом от своего имени, — рассказывал в январе 2018-го Александр Венгерский «Народной Воле» о том, как собирается исполнять судебное решение.

В 2011 году, и тоже 28 сентября, во время матча в Лиге чемпионов БАТЭ — «Барселона» на поле стадиона «Динамо» выбежал нетрезвый болельщик, которого позже приговорили к 10 суткам ареста.

Примечательно, что ровно через месяц после матча с «Арсеналом», 28 октября 2017-го, на поле «Борисов-Арены» снова выбежал зритель . Во время игры с «Нафтаном» это сделал постоянный болельщик БАТЭ Дмитрий Смирнов, недовольный судейством бригады Евгения Наумова. В середине ноября он полностью возместил клубу штраф , наложенный АБФФ, в размере 70 базовых величин (на тот момент 1610 рублей). Причем инициатива исходила от самого фаната, как сообщила тогда пресс-служба ФК БАТЭ.

Из подобных происшествий на белорусских полях самое свежее датировано 26 мая, когда в концовке финального матча Кубка Беларуси в Витебске на поле выбежал болельщик. Милиция просто наблюдала. Силовики заинтересовались фанатом только тогда, когда тот покинул пределы поля.

Финал ЧМ-2018 по футболу

15 июля 2018 года во время финального матча ЧМ-2018 между сборными Франции и Хорватии на поле стадиона «Лужники» в Москве прорвались участники российской феминистской панк-рок-групп Pussy Riot .

Они провели на поле около 30 секунд. Троих задержали практически сразу, а вот одна из активисток бегала по полю довольно долго.



Фото: Reuters

​Футболисты на перфоманс отреагировали по-разному.



​Французский форвард Килиан Мбаппе согласился «дать пять» улыбающейся девушке в парадной полицейской форме.



Фото: Reuters

А вот хорватскому защитнику Деяну Ловрену перфоманс членов Pussy Riot, сорвавших атаку его команды, явно не понравился.

Свою акцию во время финального поединка ЧМ-2018 Pussy Riot назвала «Милиционер вступает в игру».

Видео: Channel 37

Чемпионат мира напомнил о возможности небесного милиционера в прекрасной России будущего, но каждый день вступающий в игру без правил земной милиционер разрушает наш мир. Когда земной милиционер вступает в игру мы требуем: 1. Освободить всех политических заключенных.

2. Не сажать за лайки.

3. Прекратить незаконные аресты на митингах.

4. Допустить политическую конкуренцию в стране.

5. Не фабриковать уголовные дела и не держать людей просто так в СИЗО.

6. Превратить земного милиционера в небесного милиционера.

Цель поступка группа Pussy Riot объяснила в специальном. Вот выдержка из него:

Понятно, что после задержания «небесным милиционерам» не поздоровилось. Позже в интернете появились видеокадры их допроса.

«Я жалею, что сейчас не 37-й год». Допрос Pussy Riot после их акции на Чемпионате Мира. Петя Верзилов @gruppa_voina — майор! pic.twitter.com/EC66A9SaYT — Alexey Navalny (@navalny) 15 июля 2018 г.

В отношении участников Pussy Riot (трех девушек и одного мужчины) были возбуждены дела об административных правонарушениях (нарушение правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований; незаконное ношение форменной одежды со знаками различия, с символикой правоохранительных органов).

Они получили 15 суток ареста .

Среди задержанных был и продюсер группы Петр Верзилов. В сентябре 2018-го он рассказал, что был отравлен спецслужбами России, в том числе из-за его участия в акции во время финального матча ЧМ-2018.

Марк Робертс на Олимпиаде-2018 в Пхенчхане

На зимней Олимпиаде в Южной Корее о себе напомним самый знаменитый спортивный стрикер Марк Робертс из Ливерпуля. Для своего перфоманса он выбрал соревнования по конькобежному спорту.

Изначально он хотел устроить акцию между забегами, но опоздал.

— Когда я пришел на стадион, уже награждали призеров. Спортсмены размахивали флагами, а мне не хотелось своим выступлением оскорблять какую-либо страну. Когда церемония закончилась, я подумал: «Может быть, завтра?» Но потом в голове начало твориться какое-то безумие: «Нет. Я должен сделать это именно сейчас. Люди увидят. А если нет, то ничего страшного».

<…> В Корее мне каждый день было очень холодно. Но когда ты снимаешь одежду перед большим количеством людей, то чувствуешь жар. Поэтому я вообще не замерз.

<…> Я предпочитаю проворачивать свои перформансы в одиночку. В Корею я прилетел без друзей. Но перед тем как выбежать на лед, я пообщался с одним парнем, объяснил ему, что хочу сейчас сделать. Он сказал: «Давай, я сниму это». Почему никто не побежал ловить меня на льду? Потому что лед был очень гладкий, скользкий и наполированный, — рассказывал Марк Робертс в интервью «Матч ТВ» .

So that professional streaker spotted at the #Olympics is none other than Mark Roberts from the UK. He has streaked in 22 countries at 562 events including Super Bowls.

My new hero pic.twitter.com/c2au8OoqjZ — Troy (@Troy_beer30) 24 февраля 2018 г.

На груди у Марка Робертса была надпись «Peace+Love». На поясе у него была лишь балетная пачка и небольшая маска обезьянки спереди. В таком виде он устраивал первоманс и в 2017 году на чемпионате мира по легкой атлетике в Лондоне.

— Меня волнует то, что происходит в мире. А происходят сумасшедшие вещи. Правительства стран решают, как нам жить. А люди просто хотят быть счастливыми и не иметь проблем. Я не люблю политиков. Мой месседж означает: «Дайте нам жить своей жизнью». Почему люди должны иметь проблемы из-за политиков?

Стрикер также пояснил, что означала маска обезьянки у него спереди ниже пояса.

— Обезьянка говорит: «Привет! (Марк неожиданно встает, и ниже пояса на нем ничего не надето кроме той самой олимпийской обезьянки.) Давай просто будем лазать по деревьям и не иметь никаких проблем» (садится). Всегда во время перформансов я хочу сделать небольшую комедию. Поэтому на мне была пачка балерины и обезьянка. Ну и я не хотел показывать свое хозяйство. Обезьянка его прикрывала, — рассказал стрикер «Матч ТВ» .

Всего за 25 лет у Марка Робертса набралось 562 выступления в 23 разных странах. Начинал он в 1993 году в Гонконге на соревнованиях по регби-7. А затем были голые выбегания на самых крупных соревнованиях: на Супербоуле, в финалах Лиги чемпионов УЕФА, Уимблдона и других.

Супербоул-2004:

Матч за бронзу между мужскими сборными Великобритании и США в турнире по керлингу на Олимпиаде-2006 в Турине:



Фото: Reuters

На матче чемпионата Испании между 19 ноября 2005 года между «Реалом» и «Барселоной»:



Фото: Reuters

Почти забил гол в матче «Селтик» — «Порту»:

Марк Робертс не скрывает, что во время некоторых стриков у него на теле была нарисована реклама. Впервые это случилось на Супербоуле в 2004 году. Спонсоры оплатили перелет, проживание, услуги адвоката. Робертс поработал с той компанией около трех лет.

— Я тогда тоже доносил свое послание миру. Их реклама нарисована на груди, мой мэсседж — сзади, — поясняет стрикер.

При этом спонсоры, как утверждает Марк Робертс, оплачивали только затраты, но не платили дополнительных денег за перфомансы.

— Когда люди хотят дать мне дополнительные деньги, я говорю: «Пожалуйста, переведите их в детский госпиталь». Когда моя дочь была маленькой, у нее были проблемы со здоровьем. Поэтому сейчас все дополнительные средства перевожу в детский госпиталь в Ливерпуле, — цитирует стрикера «Матч ТВ» .

В последние годы активность Марка Роберста снизилась. С 2013-го у него было всего два стрика — на ЧМ-2017 по легкой атлетике в Лондоне и на Олимпиаде-2018 в Корее.

Свой последний перформанс Марк Робертс планирует на собственных похоронах. В завещании он написал, чтобы его хоронили в открытом гробу голым…

Матч Украина — Турция в квалификации ЧМ-2018

Перед началом матча квалификации ЧМ-2018 в Харькове между сборными Украины и Турции 2 сентября на поле выбежала полуобнаженная девушка.

Когда команды уже спели свои национальные гимны, прямо перед камерой, которая показывала судей, возникла девушка с надписью на груди «Erdogan killer» (Эрдоган — убийца). Вероятно, она имела в виду президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Нарушительницу вывели стюарды.

Активистка Femen выбежала на поле перед матчем Украина — Турция pic.twitter.com/zqfewuCToh — Review News (@Review_News_Net) 2 сентября 2017 г.

Это была активистка движения Femen Анжелина Диаш, которая прославилась тем, что в июле 2017-го оголила грудь перед президентами Беларуси и Украины Александром Лукашенко и Петром Порошенко на церемонии подписания межправительственных соглашений. Активистка тогда кричала «Жыве Беларусь». Эта же фраза была написана у нее на груди.

Российский владелец греческого клуба на поле с пистолетом

В марте 2018-го российский владелец клуба Иван Саввиди оказался так сильно возмущен решением судьи, что выбежал на поле с оружием в руках и направился к рефери. На поясе у президента ПАОК была кобура с пистолетом, и на фото было заметно, что в некоторых случаях он опускает на нее руку. А это уже куда серьезнее, чем шалости с оголением груди.

When you thought you’ve seen everything in Greek football… Ivan #Savvidis , packing, entering the pitch demanding his players out. #PAOK pic.twitter.com/c6hb249COU — Øyvind Rusten (@Rusten7) 11 марта 2018 г.

Российского бизнесмена расстроили неудачи клуба, с которого перед этим сняли три очка за грубое поведение фанатов. Те напали на главного тренера команды соперника, кинув ему в лицо кассовую ленту, что привело к рассечению.

Правда, представители бизнесмена поспешили опровергнуть информацию о том, что он держал в руках пистолет во время приближения к арбитру. И добавили, что ношение оружия в Греции не запрещено.

ФИФА же осудила поведение владельца ПАОК. А греческая полиция выдала ордер на арест Саввиди и еще четырех человек, принимавших участие в разборках с арбитром, однако связано это было не с ношением оружия, а с самим фактом выхода на поле.

В итоге до тюремного срока дело не дошло.

Забеги любви к кумирам

Впрочем, чаще всего выбегания на поле связаны с желанием выказать восхищение кумирам-футболистам. Фанаты стремятся обнять игроков или сделать совместное фото. Но иногда бывают и более экстравагантные поступки. Как, например, неожиданное решение юного поклонника поцеловать бутсы Лионеля Месси.

Такой эпизод случился 27 сентября 2017 года перед матчем группового этапа Лиги чемпионов «Спортинг» — «Барселона».

Вчера перед матчем ЛЧ фанат Месси прорвался на поле, обнялся с кумиром и поцеловал его бутсу. Милота недели☺️ pic.twitter.com/u2V6D70sW8 — Sports.ru (@sportsru) 28 сентября 2017 г.

Сначала темнокожий болельщик подбежал к форварду «Барселоны» и обнял его. Некоторое время фанат мило беседовал со звездой, как вдруг резко опустился перед Месси и поцеловал его бутсы.

Стюарды тут же подбежали к подростку, чтобы увести с поля. Несмотря на необычную выходку болельщика, Месси отреагировал на нее благожелательно, похлопав парня по плечу и на прощание пожав руку.