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Внимание – дети! Белорусские автоинспекторы усилили контроль на дорогах
03.06.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Внимание – дети! Госавтоинспекция Беларуси проводит рейд на дорогах. Водителям напоминают, что в дни каникул на улицах стало больше юных пешеходов, а родителям – как правильно перевозить маленьких пассажиров. Сколько нарушителей выявили за дни акции, узнала корреспондент «МИР 24» Ольга Баранова.
Вечерняя прогулка закончилась неприятностью. По собственной невнимательности и ошибке водителя 13-летняя девочка попала под капот машины. К счастью, отделалась только ушибами и ссадинами.
Чтобы привлечь внимание водителей к школьникам-пешеходам, Госавтоинспекция проводит акцию. В первые дни каникул автомобилисты обязаны ездить с включенным ближним светом независимо от погоды и времени суток. Тех, кто требование игнорирует, ждет штраф почти 25 долларов.
«Пускай акция идет всего пару дней, за это время заметно больше стало водителей, которые включают ближний свет фар. А процентов 10 из всего транспортного потока еще не слышали или не знают, неправильно понимают работу световой системы своего автомобиля», – указал инспектор дорожно-патрульной службы спецподразделения по обеспечению дорожной безопасности ГАИ ГУВД Мингорисполкома Иван Жук.
«Важнее не штраф получить или там бояться, что тебя поймают, что ты нарушил. Это безопасность твоего ребенка! Штраф – это дело последнее. Я вообще не понимаю людей, которые не пользуются. Это безопасность детей», – сказал водитель Роман Якулевич.
Акция на дорогах Беларуси продлится до 5 июня. За это время сотрудники ГАИ проведут уроки безопасности в школьных лагерях и побеседуют со взрослыми. Именно по их вине, как показывает статистика, происходит 80% ДТП с участием детей.
С начала года на дорогах Беларуси погибло шестеро детей, а почти сто несовершеннолетних получили травмы.
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Водителям напоминают, что в дни каникул на улицах стало больше юных пешеходов, а родителям – как правильно перевозить маленьких пассажиров.
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