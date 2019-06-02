Внимание – дети! Белорусские автоинспекторы усилили контроль на дорогах

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Внимание – дети! Госавтоинспекция Беларуси проводит рейд на дорогах. Водителям напоминают, что в дни каникул на улицах стало больше юных пешеходов, а родителям – как правильно перевозить маленьких пассажиров. Сколько нарушителей выявили за дни акции, узнала корреспондент «МИР 24» Ольга Баранова.

Вечерняя прогулка закончилась неприятностью. По собственной невнимательности и ошибке водителя 13-летняя девочка попала под капот машины. К счастью, отделалась только ушибами и ссадинами.

Чтобы привлечь внимание водителей к школьникам-пешеходам, Госавтоинспекция проводит акцию. В первые дни каникул автомобилисты обязаны ездить с включенным ближним светом независимо от погоды и времени суток. Тех, кто требование игнорирует, ждет штраф почти 25 долларов.

«Пускай акция идет всего пару дней, за это время заметно больше стало водителей, которые включают ближний свет фар. А процентов 10 из всего транспортного потока еще не слышали или не знают, неправильно понимают работу световой системы своего автомобиля», – указал инспектор дорожно-патрульной службы спецподразделения по обеспечению дорожной безопасности ГАИ ГУВД Мингорисполкома Иван Жук.



Особое внимание – к перевозке юных пассажиров. Только в специальных креслах и с ремнями безопасности. Инспекторы напоминают: нарушение этих правил зачастую стоит ребенку жизни.

«Важнее не штраф получить или там бояться, что тебя поймают, что ты нарушил. Это безопасность твоего ребенка! Штраф – это дело последнее. Я вообще не понимаю людей, которые не пользуются. Это безопасность детей», – сказал водитель Роман Якулевич.



«Перевозка детей в автомобиле осуществляется с помощью бустеров или детских удерживающих устройств. Это касается детей до 12 лет и ростом меньше 150 сантиметров», – пояснил инспектор дорожно-патрульной службы спецподразделения по обеспечению дорожной безопасности ГАИ ГУВД Мингорисполкома Роман Лапицкий.



Но самые распространенные причины ДТП с участием детей – переход дороги в неположенном месте или игра на проезжей части. Преимущественно такие инциденты случаются с мая по октябрь.

«В этом году увеличилось количество детского дорожно-транспортного травматизма. Инспекторы постоянно детям напоминают, ходят в школы. Но все равно этого не всегда достаточно. Родители остаются авторитетами для детей. И хотелось бы, чтобы родители все-таки напоминали детям и объясняли правила дорожного движения», – рассказал инспектор отдела по агитации и пропаганде ГАИ ГУВД Мингорисполкома Роман Лашкевич.

Акция на дорогах Беларуси продлится до 5 июня. За это время сотрудники ГАИ проведут уроки безопасности в школьных лагерях и побеседуют со взрослыми. Именно по их вине, как показывает статистика, происходит 80% ДТП с участием детей.

С начала года на дорогах Беларуси погибло шестеро детей, а почти сто несовершеннолетних получили травмы.