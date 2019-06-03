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Несите пармезан! Соцсети шутят о «самом дорогом компьютере в истории»
Источник материала: Tut.by
Вчера компания Apple на конференции WWDC 2019 кроме
Большинство пользователей усмотрели в дизайне нового Mac Pro сходство с намного более утилитарным предметом — теркой:
Представляем Apple Терку. Следующее слово в технологии измельчения сыра
Прощай, мусорное ведро. Привет, терка для сыра!
Хм, новый дизайн Mac Pro от Apple выглядит знакомо …
Русскоязычные юзеры добавили, что подобный дизайн вполне может использоваться и как терка для морковки:
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Вчера компания Apple представила новое поколение компьютеров Mac Pro.
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