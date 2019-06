Несите пармезан! Соцсети шутят о «самом дорогом компьютере в истории»

Источник материала: Tut.by

Вчера компания Apple на конференции WWDC 2019 кроме обновлений операционных систем представила новое поколение компьютеров Mac Pro . Помимо очень высокой цены пользователей Twitter удивил и дизайн устройства, о чем они начали активно шутить.

Большинство пользователей усмотрели в дизайне нового Mac Pro сходство с намного более утилитарным предметом — теркой: