Несите пармезан! Соцсети шутят о «самом дорогом компьютере в истории»

Источник материала: Tut.by

Вчера компания Apple на конференции WWDC 2019 кроме обновлений операционных систем представила новое поколение компьютеров Mac Pro . Помимо очень высокой цены пользователей Twitter удивил и дизайн устройства, о чем они начали активно шутить.

Большинство пользователей усмотрели в дизайне нового Mac Pro сходство с намного более утилитарным предметом — теркой:

Introducing Apple Grater. The next generation in cheese grating technology. #WWDC19 pic.twitter.com/FZqu3b09sW — John 'BM' McCann (@JJMcCann) 3 июня 2019 г.

Представляем Apple Терку. Следующее слово в технологии измельчения сыра

Прощай, мусорное ведро. Привет, терка для сыра!

Хм, новый дизайн Mac Pro от Apple выглядит знакомо …

Дизайн Mac Pro по мотивам -> pic.twitter.com/qx4sN6ghZa — Lena (@lasskka) 3 июня 2019 г.

В прошлый рах Mac Pro был в форме урны, в этот раз — тёрки))) Концептуальненько))) — Егор Федюков (@TriumInt) 4 июня 2019 г.

У нас в ЕКБ уже есть памятник Mac Pro. pic.twitter.com/uzdwWeGQ6W — Andrey Lukyanenko (@MadOnion) 3 июня 2019 г.

Русскоязычные юзеры добавили, что подобный дизайн вполне может использоваться и как терка для морковки:



