ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Несите пармезан! Соцсети шутят о «самом дорогом компьютере в истории»

04.06.2019 10:02 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Вчера компания Apple на конференции WWDC 2019 кроме обновлений операционных систем представила новое поколение компьютеров Mac Pro. Помимо очень высокой цены пользователей Twitter удивил и дизайн устройства, о чем они начали активно шутить.

Большинство пользователей усмотрели в дизайне нового Mac Pro сходство с намного более утилитарным предметом — теркой:

Представляем Apple Терку. Следующее слово в технологии измельчения сыра

Прощай, мусорное ведро. Привет, терка для сыра!

Хм, новый дизайн Mac Pro от Apple выглядит знакомо …

Русскоязычные юзеры добавили, что подобный дизайн вполне может использоваться и как терка для морковки:


 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Вчера компания Apple представила новое поколение компьютеров Mac Pro.
 
Новости дня
Новости разные
 
Национальный аэропорт Минск признан лучшим в СНГ за 2018 год
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

03.06.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
04.06.2019
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Докшицы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Lida.Info
Единство
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика