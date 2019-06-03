В Оршанском районе в пруду утонул пьяный 33-летний мужчина

Источник материала: Аргументы и факты

Как стало известно, несчастный случай произошел около 12 часов дня 3 июня. Компания из пяти человек отдыхала вблизи водоема города Барань Оршанского района. Они распивали спиртные напитки и периодически ходили купаться.

В какой-то момент 33-летний житель Барани решил залезть в воду один. Долгое время он был на виду, а потом пропал, пишет БЕЛТА . Друзья бросились на поиски, но безуспешно. Тогда они обратились к спасателям.

Трагедии избежать не удалось. Спустя некоторое время, работники ОСВОД нашли мужчину на глубине 3,5 метров и в пяти метрах от берега. По данному факту проводится проверка. Выясняются все обстоятельства трагедии.