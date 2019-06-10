Городскому коррекционному центру подарили игровой комплекс

Источник материала: Пинский Вестник

Когда в семьях рождаются особенные дети, перед родителями возникает множество вопросов: куда бросить все силы и средства на развитие ребенка, где найти хороших специалистов, как семье пережить постановку диагноза и не остаться один на один со своей бедой?



В ГУСО «Центр коррекционно-развивающего обучения и реабилитации г. Пинска» работают чуткие, добрые и отзывчивые педагоги, которые помогают родителям находить ответы на эти и другие вопросы. О нуждах детей с инвалидностью не забывают общественные организации и благотворительные объединения, которые к Международному дню защиты детей преподнесли центру и его воспитанникам очень ценные и нужные подарки.







Так, городская организация Красного Креста совместно с коллегами из немецкого города Гюстрова подарили коррекционному центру батут. И он пришелся как нельзя кстати: детвора с удовольствием резвилась и прыгала на батуте. Помимо этого, УП «УКС города Пинска» совместно с брестскими учредителями сделали центру подарок — игровой комплекс для детей с ограниченными возможностями и специализированные качели. Также в центре появилась беговая дорожка благодаря активистам БОО «С добротой по миру». Пинская организация РОО «Белая Русь» подарила яркие красивые песочницы не только для игры с песком, но и водой.









Воспитанники центра активно участвуют в различных городских и областных творческих конкурсах. Есть еще одна приятная новость : за активное участие в областном творческом инклюзивном фестивале «Вместе мы сможем больше» пинчане были отмечены дипломом главного управления по образованию Брестского облисполкома. Воспитанники центра совместно с учениками средней школы №8 выступили с инклюзивным творческим номером.

Приятно говорить и о достижениях коллектива коррекционного центра, труд педагогов был высоко оценен главным управлением по образованию Брестского облисполкома. Коррекционный центр среди 20 аналогичных в области был награжден почетной грамотой за достижение высоких показателей в развитии специального образования по итогам работы за 2018 год. Директор Елена Крысенко отмечает: столь высокая награда — заслуга всего коллектива, который не только оказывает всестороннюю комплексную помощь семьям с особенными детьми, но и с душой относится к своим воспитанникам. А еще коллектив центра стал победителем смотра-конкурса на лучшую первичную профсоюзную организацию г. Пинска в декабре 2018 года.







Сотрудники центра реализуют немало интересных и значимых проектов, среди которых и «Модернизация сенсорной среды для детей с тяжелыми и множественными нарушениями развития». Его цель — создание оптимальных условий сенсорной интеграции для деток с особенностями. Над данным проектом в центре работали около года. К слову, только в нашем коррекционном центре есть лифт-подъемник для инвалидов-колясочников. И за это особая благодарность пинскому горисполкому, а также управлению по образованию г. Пинска.



С 1 июня на базе центра функционирует оздоровительный лагерь «Радуга», который посещают 35 детей. Планируется посещение театра, спасательной станции, пожарной части, церкви. Словом, мальчики и девочки не только отдохнут, но и насыщенно проведут время.

Нелегкий труд коллектива центра, творческий подход педагогов к обучению воспитанников, их доброта, душевность, профессионализм, достойны самых высоких наград, главная из которых — любовь и благодарность со стороны ребят и их родителей.



Наталья ЛЕШКЕВИЧ

Фото Ирины ДЕНИСОВИЧ