Выездной приём граждан

Источник материала: Двинская правда (Верхнедвинск)

Первый заместитель начальника инспекции Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь по г.Новополоцку Фургалова Ольга Борисовна 13 июня 2019 года с 12.00 до 13.00 проведет выездной прием граждан, индивидуальных предпринимателей и представителей субъектов хозяйствования в управлении по работе с плательщиками по Верхнедвинскому району инспекции МНС по г. Новополоцку (г. Верхнедвинск, ул. Мира, 4, каб. 2)