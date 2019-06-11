Человек и закон

Источник материала: Гарадоцкi веснiк

О ПДД напомнили юные инспекторы

рамках специального комплекса мероприятий «Внимание — дети!», который проходил на территории Городокского района с 25 мая по 5 июня, на дороги города вместе с инспекторами ДПС вышли учащиеся СШ № 2 г. Городка (на снимке). Ребята напомнили водителям о необходимости в период проведения СКМ включать ближний свет фар или дневные ходовые огни, о правилах проезда пешеходных переходов и т. д. Весомый плюс такого подхода к проведению мероприятия заключается ещё и в том, что девчонки и мальчишки, которые принимают в них участие, закрепляют свои знания Правил дорожного движения и, ощутив себя пусть на непродолжительное время сотрудниками Госавтоинспекции, не будут их нарушать. К слову, команда СШ № 2 г. Городка «Клаксон» в составе ребят 10-13 лет заняла первое место в районном смотре-конкурсе юных инспекторов дорожного движения, который прошёл 12 апреля в Городке. За победу в нём сражались представители пяти команд. Они соревновались в знании ПДД, фигурном вождении велосипеда, оказании первой медицинской помощи и т. д.







Считай по-нашему, мы выпили немного…

Несмотря на активную работу органов внутренних дел в борьбе с таким негативным явлением, как появление в общественных местах в состоянии алкогольного опьянения, удельный вес данного вида правонарушений на территории района остаётся стабильно высоким на протяжении последних лет.

В текущем году к административной ответственности за нарушения антиалкогольного законодательства привлечено 933 жителя района, из них 40% — те, кто, нарушая общественный порядок и общественную нравственность, распивали спиртные напитки в общественных местах, либо появлялись в обществе в состоянии, оскорбляющем человеческое достоинство и общественную нравственность, а именно совершили правонарушение, предусмотренное ст. 17.3 КоАП Республики Беларусь. Данная статья гласит: «Распитие алкогольных, слабоалкогольных напитков или пива на улице, стадионе, в сквере, парке, общественном транспорте или в других общественных местах, кроме мест, предназначенных для употребления алкогольных, слабоалкогольных напитков или пива, либо появление в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения, оскорбляющем человеческое достоинство и общественную нравственность, — влекут наложение штрафа и размере до 8 б. в.». Если имела место повторность в течение года после наложения административного взыскания, то предусмотрен штраф от 2 до 15 б. в. либо административный арест.

В последующем, если поклонники горячительных напитков не делают выводы, их ожидает постановка на профучёт и решение вопроса о принудительной изоляции в лечебно-трудовой профилакторий.

Вместе с тем, сотрудники отдела ежегодно выявляют всё большее количество правонарушений указанного вида, а с наступлением тёплых деньков, особенно в местах массового отдыха граждан, в том числе у воды, этому направлению будет уделено более пристальное внимание с единственной целью — чтобы отдых добропорядочных граждан никем и ничем не был омрачен. Ведь пьянство в общественном месте — не просто пренеприятное зрелище, но и тревожный сигнал: большинство преступлений совершается именно в состоянии алкогольного опьянения.

Наталья МИРОЛЮБОВА,

начальник штаба Городокского РОВД.

Не дадим себя одурманить

С 1 июня по 15 сентября 2019 г. на территории Городокского района проходят мероприятия специальной программы «Мак», основными целями которой являются: выявление и уничтожение дикорастущих и специально выращенных растений, таких как мак, конопля и т. д.; выявление и привлечение к административной и уголовной ответственности лиц, занимающихся выращиванием указанной растительности с целью последующего изготовления наркотических средств, а также устранение причин и условий, способствующих распространению данной категории наркотических средств.

В Витебской области на учёте в органах здравоохранения состоит более тысячи лиц, употребляющих наркотические вещества. И это лишь верхушка айсберга, реальное количество их на порядок выше. Причём большинство — это молодые люди, систематически употребляющие наркотики и имеющие устойчивую физическую и психическую зависимость. Наркоманы всё чаще втягивают в свои ряды молодёжь. Приобщение происходит в местах массового отдыха, в клубах, на дискотеках. Причём, в первый раз дозу дают бесплатно.

Желающие ради праздного любопытства попробовать наркотические вещества должны понимать, что «попробую один раз и всё», здесь не пройдёт. Коварство наркотика заключается в том, что он вызывает зависимость и попробовать захочется ещё и ещё. Причём, от таких наркотиков как героин, метадон, зависимость может наступить после первого приёма. Не меньшим злом являются и наркотические вещества растительного происхождения: марихуана или маковая соломка, которые наркоманы считают «лёгкими».

В последнее время среди молодёжи приобретают широкое распространение особо опасные психотропные вещества, представляющие собой курительные смеси, часто рекламируемые как легальные. Родителям нужно своевременно выявлять факты употребления наркотических веществ своими детьми. Заметили, бейте тревогу! Только незамедлительное принятие мер предостережёт от пагубной привычки и убережёт от беды. На употребление наркотиков указывает ряд поведенческих признаков. Должно насторожить, если подросток стал замкнутым, скрытным, за короткий промежуток времени поменял друзей, часто лжёт, исчезает из дома, перестаёт интересоваться семейными проблемами, потерял прежние интересы, долго спит днём, по ночам часто ходит по комнате, спотыкаясь о предметы, в доме стали пропадать вещи, деньги, возвращается домой в состоянии опьянения, но запах алкоголя отсутствует.

Сотрудники подразделений по наркоконтролю осуществляют полномасштабные операции по пресечению распространения наркотиков и установлению фактов, связанных с незаконным оборотом наркотических веществ, привлечению к ответственности виновных лиц.

Напоминаем, что незаконным является посев или выращивание растений, содержащих наркотические вещества. В ходе реализации программы «Мак» сотрудники РОВД будут выявлять лиц, занимающихся немедицинским потреблением наркотических и психотропных веществ, с целью повышения эффективности работы по пресечению распространения наркотиков растительного происхождения. Если на приусадебном участке произрастает мак или конопля, граждане могут быть привлечены к административной ответственности по ст. 16.1 КоАП Республики Беларусь — посев или выращивание запрещённых к возделыванию растений и грибов, содержащих наркотические или психотропные вещества. За данное правонарушение предусмотрен штраф в размере до 20 б. в.

Любую информацию о лицах, употребляющих наркотические вещества, либо причастных к незаконному обороту наркотиков, фактах незаконной продажи, хранения, перевозки наркотических средств либо о незаконных посевах мака, конопли можно сообщить по тел.: 102; 4-10-02 или +37529 7109610. Анонимность гарантирована.

Леонид НОВИЦКИЙ,

первый заместитель начальника Городокского РОВД.