﻿ Под Чаусами Renault сбил ограждение и опрокинулся в кювет: пассажир вылетел из салона и погиб. 21.by
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Под Чаусами Renault сбил ограждение и опрокинулся в кювет: пассажир вылетел из салона и погиб

13.06.2019 15:16 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Один человек погиб, еще один получил травмы в аварии, которая произошла в ночь на 13 июня под Чаусами. Об этом сообщили в ГАИ УВД Могилевского облисполкома.


Фото: ГАИ

По информации инспекторов, 34-летний водитель Renault двигался по трассе Чаусы — Мстиславль — граница РФ. Вблизи деревни Ново-Александровка он не справился с управлением, выехал за пределы дороги и врезался в отбойник, после чего автомобиль опрокинулся в кювет.

В результате ДТП 28-летнего пассажира выбросило из салона автомобиля. От полученных травм он умер на месте. Водителя с травмами различной степени тяжести госпитализировали.

 
 
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