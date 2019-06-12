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Под Чаусами Renault сбил ограждение и опрокинулся в кювет: пассажир вылетел из салона и погиб
Источник материала: Tut.by
Один человек погиб, еще один получил травмы в аварии, которая произошла в ночь на 13 июня под Чаусами. Об этом
По информации инспекторов, 34-летний водитель Renault двигался по трассе Чаусы — Мстиславль — граница РФ. Вблизи деревни Ново-Александровка он не справился с управлением, выехал за пределы дороги и врезался в отбойник, после чего автомобиль опрокинулся в кювет.
В результате ДТП 28-летнего пассажира выбросило из салона автомобиля. От полученных травм он умер на месте. Водителя с травмами различной степени тяжести госпитализировали.
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Авария произошла в ночь на 13 июня.
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