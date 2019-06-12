Под Чаусами Renault сбил ограждение и опрокинулся в кювет: пассажир вылетел из салона и погиб

Источник материала: Tut.by

Один человек погиб, еще один получил травмы в аварии, которая произошла в ночь на 13 июня под Чаусами. Об этом сообщили в ГАИ УВД Могилевского облисполкома.



Фото: ГАИ

По информации инспекторов, 34-летний водитель Renault двигался по трассе Чаусы — Мстиславль — граница РФ. Вблизи деревни Ново-Александровка он не справился с управлением, выехал за пределы дороги и врезался в отбойник, после чего автомобиль опрокинулся в кювет.

В результате ДТП 28-летнего пассажира выбросило из салона автомобиля. От полученных травм он умер на месте. Водителя с травмами различной степени тяжести госпитализировали.