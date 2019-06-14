Источник материала: Soligorsk News



ФОТОФАКТ. Как прошёл выпускной бал в ГУО "Гимназия №1 г. Солигорска". Автор: Эдуард Кидяев.

Кажется, что еще вчера прозвенел для первоклашек первый звонок, а сегодня, они уже взрослые и нарядные навсегда оставляют школьные двери за спиной.



Выпускной бал — один из самых долгожданных дней для старшеклассников. Готовиться к нему ребята начинают, пожалуй, ещё в начале учебного года. И если раньше главным было купить нарядный костюм или платье, то сейчас выпускной — пышное торжество с массой неповторимых моментов.



В этом году гимназия №1 отошла от привычного проведения своего выпускного во Дворце культуры. Теперь со школой прощались в самой школе. Но это было не менее зрелищно.

















Открыла торжественный вечер со словами напутствия к выпускникам директор ГУО «Гимназия №1 г. Солигорска» Евгения Валентиновна НЕВАР:



— Вот и прошла целая эпоха — эпоха школьной жизни. В ней было все: радости и огорчения, победы и разочарования, улыбки, слезы и многое — многое другое. С окончанием школы у ребят завершился первый этап жизни – детство, и сегодня они открывают новую, самую прекрасную пору своей жизни – юность, когда каждому все по плечу, надо лишь иметь цель и приложить усилия – отметила в своем выступлении директор ГУО «Гимназия №1 г. Солигорска» Евгения Валентиновна НЕВАР.







































Ребята зашли в актовый зал в мантиях и станцевали красивый танец. Улыбчиво и радостно прошла церемония вручения аттестатов.



В этот день многие ученики, окончившие школу с отличием, получили высшие награды за труды, старания и активную учебу — золотые медали. Также были поздравлены выпускники за иные заслуги в учебе и школьной жизни.



























Кроме того, все гости увидели песочное шоу (рисунки на песке). В целом, весь вечер сопровождался улыбками, смехом и весельем. Здесь не царила атмосфера прощания со школой, здесь состоялась настоящая вечеринка.









Выпускной бал для выпускников ГУО «Гимназия №1 г. Солигорска» — удался. Продолжился праздник в неформальной обстановке.



Безопасность в проведении праздника обеспечило дежурство правоохранительных органов и родителей выпускников.



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