ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

ФОТОФАКТ. Как прошёл выпускной бал в ГУО «Гимназия №1 г. Солигорска».

15.06.2019 — Разное | Soligorsk News  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Soligorsk News


9 июня 2019 21:32 4653

ФОТОФАКТ. Как прошёл выпускной бал в ГУО "Гимназия №1 г. Солигорска".

Автор: Эдуард Кидяев.

Кажется, что еще вчера прозвенел для первоклашек первый звонок, а сегодня, они уже взрослые и нарядные навсегда оставляют школьные двери за спиной.

Выпускной бал — один из самых долгожданных дней для старшеклассников. Готовиться к нему ребята начинают, пожалуй, ещё в начале учебного года. И если раньше главным было купить нарядный костюм или платье, то сейчас выпускной — пышное торжество с массой неповторимых моментов.

ФОТОФАКТ. Как прошёл выпускной бал в ГУО «Гимназия №1 г. Солигорска».

В этом году гимназия №1 отошла от привычного проведения своего выпускного во Дворце культуры. Теперь со школой прощались в самой школе. Но это было не менее зрелищно.

ФОТОФАКТ. Как прошёл выпускной бал в ГУО «Гимназия №1 г. Солигорска».
ФОТОФАКТ. Как прошёл выпускной бал в ГУО «Гимназия №1 г. Солигорска».
ФОТОФАКТ. Как прошёл выпускной бал в ГУО «Гимназия №1 г. Солигорска».
ФОТОФАКТ. Как прошёл выпускной бал в ГУО «Гимназия №1 г. Солигорска».

Открыла торжественный вечер со словами напутствия к выпускникам директор ГУО «Гимназия №1 г. Солигорска» Евгения Валентиновна НЕВАР:

— Вот и прошла целая эпоха — эпоха школьной жизни. В ней было все: радости и огорчения, победы и разочарования, улыбки, слезы и многое — многое другое. С окончанием школы у ребят завершился первый этап жизни – детство, и сегодня они открывают новую, самую прекрасную пору своей жизни – юность, когда каждому все по плечу, надо лишь иметь цель и приложить усилия – отметила в своем выступлении директор ГУО «Гимназия №1 г. Солигорска» Евгения Валентиновна НЕВАР.

ФОТОФАКТ. Как прошёл выпускной бал в ГУО «Гимназия №1 г. Солигорска».
ФОТОФАКТ. Как прошёл выпускной бал в ГУО «Гимназия №1 г. Солигорска».
ФОТОФАКТ. Как прошёл выпускной бал в ГУО «Гимназия №1 г. Солигорска».
ФОТОФАКТ. Как прошёл выпускной бал в ГУО «Гимназия №1 г. Солигорска».
ФОТОФАКТ. Как прошёл выпускной бал в ГУО «Гимназия №1 г. Солигорска».
ФОТОФАКТ. Как прошёл выпускной бал в ГУО «Гимназия №1 г. Солигорска».
ФОТОФАКТ. Как прошёл выпускной бал в ГУО «Гимназия №1 г. Солигорска».
ФОТОФАКТ. Как прошёл выпускной бал в ГУО «Гимназия №1 г. Солигорска».
ФОТОФАКТ. Как прошёл выпускной бал в ГУО «Гимназия №1 г. Солигорска».

Ребята зашли в актовый зал в мантиях и станцевали красивый танец. Улыбчиво и радостно прошла церемония вручения аттестатов.

В этот день многие ученики, окончившие школу с отличием, получили высшие награды за труды, старания и активную учебу — золотые медали. Также были поздравлены выпускники за иные заслуги в учебе и школьной жизни.

ФОТОФАКТ. Как прошёл выпускной бал в ГУО «Гимназия №1 г. Солигорска».
ФОТОФАКТ. Как прошёл выпускной бал в ГУО «Гимназия №1 г. Солигорска».
ФОТОФАКТ. Как прошёл выпускной бал в ГУО «Гимназия №1 г. Солигорска».
ФОТОФАКТ. Как прошёл выпускной бал в ГУО «Гимназия №1 г. Солигорска».
ФОТОФАКТ. Как прошёл выпускной бал в ГУО «Гимназия №1 г. Солигорска».
ФОТОФАКТ. Как прошёл выпускной бал в ГУО «Гимназия №1 г. Солигорска».

Кроме того, все гости увидели песочное шоу (рисунки на песке). В целом, весь вечер сопровождался улыбками, смехом и весельем. Здесь не царила атмосфера прощания со школой, здесь состоялась настоящая вечеринка.

ФОТОФАКТ. Как прошёл выпускной бал в ГУО «Гимназия №1 г. Солигорска».
ФОТОФАКТ. Как прошёл выпускной бал в ГУО «Гимназия №1 г. Солигорска».

Выпускной бал для выпускников ГУО «Гимназия №1 г. Солигорска» — удался. Продолжился праздник в неформальной обстановке.

Безопасность в проведении праздника обеспечило дежурство правоохранительных органов и родителей выпускников.

Отдел новостей «СОЛИГОРСК — НОВОСТИ».

©Информационный отдел
"Солигорск - Новости"
 
Теги: Новости
 
 
Ссылка на источник 72
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
9 июня 2019 21:32 4653 ФОТОФАКТ. Как прошёл выпускной бал в ГУО "Гимназия №1 г....
 
Новости дня
Новости разные
 
«Не только наш парк, но и вся Беларусь очень хорошо подготовилась»: эстафету «Пламя мира» встретили в «Великом камне»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

14.06.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
15.06.2019
Чырвоны прамень
Ивьевский край
Soligorsk News

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика