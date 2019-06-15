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Что выращивают фермеры Каменетчины?

16.06.2019 10:55 — Разное | Навiны Камянеччыны  
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Источник материала: Навiны Камянеччыны

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В нашем районе сегодня – 45 фермерских хозяйств. И основной специализацией их является растениеводство, более 50 процентов продукции в ее общем объеме занимают картофель и овощи.

Согласно представленным райсельхозпродом сведениям, крестьянско-фермерским хозяйствам принадлежат 2836 га земель, из них сельхозназначения – 2337 га, на которых в минувшем году было получено почти 3 тыс. тонн зерна, в т.ч. 2,3 тыс. тонн – кукурузного; 4,6 тыс. тонн – картофеля; 3 тыс. тонн – сахарной свеклы; 1,2 тыс. тонн – лука; 2,2 тыс. тонн – капусты; 642 тонны – моркови; 420 тонн – свеклы столовой; 32 тонны – томатов; 343 тонны – ягод…

Есть все основания рассматривать фермерские хозяйства как полноценных участников выращивания овощей, картофеля, плодов и ягод. При должной поддержке и гарантированном сбыте продукции способны обеспечить потребность в том числе в ранних овощах, которые все еще импортируются в немалых объемах. Считается, что свой вклад фермеры могут внести и в мясо-молочную отрасль, занимаясь животноводством. Однако наладить его на современной основе в небольшом хозяйстве – дело дорогое, к тому же требуются немалые площади для кормовых культур, да и срок отдачи вложенного в растениеводство значительно короче. Особенно, если угадать с овощами, которые неожиданно становятся «хитом» сезона, как было в прошлом году с капустой. Ведь одна из причин головной боли фермеров – непредсказуемость рынка сбыта.

Расширить нынешний фермерский надел или создать новое хозяйство можно за счет вовлечения в сельхозоборот прочих видов земель, иногда – изъятия земельных участков. Как пояснила Мария Якимович, начальник отдела землеустройства райисполкома, таких случаев изъятия земель в 2018 году – пять (по заявлениям хозяев и по основаниям). Теперь райисполкомом готовятся материалы на изъятие части земли фермерского хозяйства в Дмитровичском сельсовете; в Речицком – предписание получил хозяин земельного участка за неиспользование его по назначению.

В прошлом году были образованы два новых фермерских хозяйства – «Демянчицы» (Видомлянскийсельсовет) и «БэриЭкоПродакс» (Речицкий, – здесь невостребованные ранее земли нередко природа начинает занимать лесом). Ухоженный вид приобретает ранее заброшенная земля бывших садоводческих товариществ недалеко от Высокого – около 50 гектаров ее сегодня под опекой двух фермерских хозяйств и двух обществ с ограниченной ответственностью… В целом, по словам Марии Якимович, порядка на земле стало больше. И не ради показухи.

Галина НОВИК.

Что выращивают фермеры Каменетчины?

Author: Редактор сайта

 
 
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