Источник материала: Tut.by

Норвежский форвард Эрлинг Холанд стал лучшим бомбардиром молодежного (U20) чемпионата мира по футболу, который завершился 15 июня в Польше.

Все свои 9 мячей 18-летний нападающий австрийского клуба «Ред Булл Зальцбург» забил 30 мая в поединке против Гондураса , в котором норвежцы разгромили соперника со счетом 12:0.

Never has the #U20WC seen a hat-trick of hat-tricks in one game