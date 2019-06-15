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Консервы для детского питания, дублёнки и настоящий шашлык из баранины. Как наладить развитие овцеводства в Беларуси?

16.06.2019 19:54 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Во время назначения руководителей местных органов власти Александр Лукашенко напомнил чиновникам о поручении, которое давалось уже не раз, но до сих пор так толком и не выполнено – развитие овцеводства, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. 

Консервы для детского питания, дублёнки и настоящий шашлык из баранины. Как наладить развитие овцеводства в Беларуси?

Утро на этом фермерском хозяйстве всегда начинается со свиста – свою отару Владимир Пузач выгоняет на пастбище. Поголовье насчитывает 370 овец. А ведь начинал с небольшого подсобного хозяйства.  

Консервы для детского питания, дублёнки и настоящий шашлык из баранины. Как наладить развитие овцеводства в Беларуси?

Услышал, как по телевизору несколько лет назад Президент поручил возродить овцеводство. Идея понравилась, семья поддержала. Говорит, земли Дятловского района идеально подходят для разведения овец.

Консервы для детского питания, дублёнки и настоящий шашлык из баранины. Как наладить развитие овцеводства в Беларуси?

Владимир Пузач, фермер:
В детстве родители мои держали овец. Помогал, пасвил, помогал стричь. Сейчас вот посмотрел – территория позволяет, душа тянется к этому. Вот решил попробовать – получилось.

Консервы для детского питания, дублёнки и настоящий шашлык из баранины. Как наладить развитие овцеводства в Беларуси?

Владимир остановился на мясных тонкорунных породах – прекос и тексель. Государство выделило 82 гектара земли, построил овчарню, планирует увеличить поголовье до тысячи.

Консервы для детского питания, дублёнки и настоящий шашлык из баранины. Как наладить развитие овцеводства в Беларуси?

Ведь спрос огромный: за породистым потомством к фермеру едут со всей страны.

Консервы для детского питания, дублёнки и настоящий шашлык из баранины. Как наладить развитие овцеводства в Беларуси?

Светлана Пузач:
Каре ягнёнка, седло ягнёнка – это же элитное блюдо. Оно диетическое. Поэтому почему бы нет. Чем мы хуже, чем Европа?

Консервы для детского питания, дублёнки и настоящий шашлык из баранины. Как наладить развитие овцеводства в Беларуси?

Стрижка, пожалуй, самый трудоёмкий процесс, не случайно летом. С овцы снимают до 5 килограммов тёплой шерсти. Правда, сдать руно некуда. Год назад фермеру пришлось даже сжечь 200 килограммов ценного волокна.

Консервы для детского питания, дублёнки и настоящий шашлык из баранины. Как наладить развитие овцеводства в Беларуси?

Шерсть качественная, тонкорунная. Вот так в мешках пока содержим до лучших времён. Килограммов 500-600 есть.

Консервы для детского питания, дублёнки и настоящий шашлык из баранины. Как наладить развитие овцеводства в Беларуси?

Красный свет на шерсть для овцеводов сродни парадоксу. Ведь в Беларуси достаточно фабрик и комбинатов, которые производят изделия из овчины.

Консервы для детского питания, дублёнки и настоящий шашлык из баранины. Как наладить развитие овцеводства в Беларуси?

Только на Витебском меховом заводе к зиме отошьют 800 шуб и дублёнок из овчины. В месяц здесь перерабатывают больше десятка тысяч шкур. Планируют удвоить производство.

Консервы для детского питания, дублёнки и настоящий шашлык из баранины. Как наладить развитие овцеводства в Беларуси?

Вот только сырьё закупают за рубежом, в Австрии, уже очищенное и подготовленное для производства. Белорусские фермеры ни шерсть, ни шкуры сами не могут правильно обработать.

Консервы для детского питания, дублёнки и настоящий шашлык из баранины. Как наладить развитие овцеводства в Беларуси?

Татьяна Шишкова, начальник производства мехового комбината:
Из того опыта, который мы на сегодняшний день имеем, с чем мы работали, с белорусскими овцами. Самый лучший вариант, куда это может пойти – это обувная подкладка. И то далеко не вся овчина, потому что бывает, что мы начинаем выделывать, шкуры не были хорошо законсервированы, проявляются какие-то скрытые пороки.

Консервы для детского питания, дублёнки и настоящий шашлык из баранины. Как наладить развитие овцеводства в Беларуси?

Получается, не хватает промежуточного звена между овцеводом и комбинатом. И обе стороны вспоминают о заготовительных пунктах, которые существовали ещё во времена Советского Союза.

Консервы для детского питания, дублёнки и настоящий шашлык из баранины. Как наладить развитие овцеводства в Беларуси?

Сергей Бетеня, директор мехового комбината:
Основной проблемой по принятию овчины является то, что необходимо организовать централизованный ее сбор. Потому что та же засолка, консервация частникам невыгодно это делать. Это обсуждалось на уровне вице-премьера, этим занимается Беллегпром и Белкоопсоюз. Процесс запущен, но, к сожалению, он пока не работает.

Консервы для детского питания, дублёнки и настоящий шашлык из баранины. Как наладить развитие овцеводства в Беларуси?

С проблемой сбыта овчины сталкиваются не только частники, но и сельскохозяйственные предприятия. В хозяйстве «Хвиневичи» больше тысячи овец.

Консервы для детского питания, дублёнки и настоящий шашлык из баранины. Как наладить развитие овцеводства в Беларуси?

Галина Буро, корреспондент:
Это стадо здесь появилось четыре года назад по государственной программе развития овцеводства в стране. Овец закупили в Голландии. Порода называется тексель. И выбрали её неслучайно – мясо отличается изысканным вкусом, это мраморная баранина.

Консервы для детского питания, дублёнки и настоящий шашлык из баранины. Как наладить развитие овцеводства в Беларуси?

Хозяйство получает ежегодную господдержку. И усиленно работает над увеличением количества овцематок. По плану 500, пока 370.

У предприятия нет своего убойного цеха, реализуют только живым весом. Частники за раз берут немного, а мясокомбинаты и вовсе не спешат перерабатывать баранину.

Консервы для детского питания, дублёнки и настоящий шашлык из баранины. Как наладить развитие овцеводства в Беларуси?

Мария Слушко, главный зоотехник КСУП «Хвиневичи»:
Реализация притормаживает. Не можем мы их в большом количестве. Обращались и на Слонимский мясокомбинат, но пока они не берут.

Консервы для детского питания, дублёнки и настоящий шашлык из баранины. Как наладить развитие овцеводства в Беларуси?

В Орше находится единственное в Беларуси предприятие, где из баранины делают консервы для детского питания. Чистое пюре или смесь с другим мясом – всего 12 наименований продукции.

Консервы для детского питания, дублёнки и настоящий шашлык из баранины. Как наладить развитие овцеводства в Беларуси?

За 2018 год переработали 11 тонн молодой баранины от белорусских фермеров и хозяйств.

Консервы для детского питания, дублёнки и настоящий шашлык из баранины. Как наладить развитие овцеводства в Беларуси?

Виктория Тимощенко, ведущий инженер-технолог цеха детского питания мясоконсервного комбината:
Спрос, конечно, вырос за последнее время. И консервы для детского питания стали пользоваться большей популярностью. Потому что узнали больше о пользе мяса баранины, о том, что гипоаллергенное. Что оно мало содержит холестерина и полезнее говядины и свинины.

В том же хозяйстве «Хвиневичи» откормленными и ухоженными белорусскими овцами заинтересовались египтяне, казахи и россияне. Когда же в нашей стране распробуют бараний бизнес? На развитие овцеводства на этой неделе обратил внимание и Президент.

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Консервы для детского питания, дублёнки и настоящий шашлык из баранины. Как наладить развитие овцеводства в Беларуси?

Любой настоящий уроженец гор уверен: шашлык возможен только из хорошей баранины. Рафаэл Сафаров – белорусский армянин с грузинскими корнями. Его дед держал кафе в Тбилиси, он же продолжил его дело в Гродно. Шашлык, люля-кебаб, хинкали – меню адаптировано под белорусского посетителя.

Консервы для детского питания, дублёнки и настоящий шашлык из баранины. Как наладить развитие овцеводства в Беларуси?

Рафаэл Сафаров, владелец кафе:
Последнее время показывает, что люди начинают интересоваться бараниной, хотят попробовать. В неделю два-три раза спрашивают блюдо из баранины.

Консервы для детского питания, дублёнки и настоящий шашлык из баранины. Как наладить развитие овцеводства в Беларуси?

До начала 90-х белорусские овцеводы полностью обеспечивали страну и мясом, и шерстью: поголовье насчитывало около миллиона овец. Несколько забытое направление животноводства сегодня переживает возрождение. Есть интерес населения, в стране заложен фундамент. Это тот случай, когда перспективному бизнесу просто нужен импульс.

Люди в материале: Виктория Тимощенко, Мария Слушко, Сергей Бетеня, Рафаэл Сафаров, Владимир Пузач
 
Теги: Витебск, Гродно
 
 
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Новости Беларуси. Во время назначения руководителей местных органов власти Александр Лукашенко напомнил чиновникам о поручении, которое давалось уже не раз, но до...
 
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