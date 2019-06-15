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Консервы для детского питания, дублёнки и настоящий шашлык из баранины. Как наладить развитие овцеводства в Беларуси?
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Во время назначения руководителей местных органов власти Александр Лукашенко напомнил чиновникам о поручении, которое давалось уже не раз, но до сих пор так толком и не выполнено – развитие овцеводства, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Утро на этом фермерском хозяйстве всегда начинается со свиста – свою отару Владимир Пузач выгоняет на пастбище. Поголовье насчитывает 370 овец. А ведь начинал с небольшого подсобного хозяйства.
Услышал, как по телевизору несколько лет назад Президент поручил возродить овцеводство. Идея понравилась, семья поддержала. Говорит, земли Дятловского района идеально подходят для разведения овец.
Владимир Пузач, фермер:
Владимир остановился на мясных тонкорунных породах – прекос и тексель. Государство выделило 82 гектара земли, построил овчарню, планирует увеличить поголовье до тысячи.
Ведь спрос огромный: за породистым потомством к фермеру едут со всей страны.
Светлана Пузач:
Стрижка, пожалуй, самый трудоёмкий процесс, не случайно летом. С овцы снимают до 5 килограммов тёплой шерсти. Правда, сдать руно некуда. Год назад фермеру пришлось даже сжечь 200 килограммов ценного волокна.
Шерсть качественная, тонкорунная. Вот так в мешках пока содержим до лучших времён. Килограммов 500-600 есть.
Красный свет на шерсть для овцеводов сродни парадоксу. Ведь в Беларуси достаточно фабрик и комбинатов, которые производят изделия из овчины.
Только на Витебском меховом заводе к зиме отошьют 800 шуб и дублёнок из овчины. В месяц здесь перерабатывают больше десятка тысяч шкур. Планируют удвоить производство.
Вот только сырьё закупают за рубежом, в Австрии, уже очищенное и подготовленное для производства. Белорусские фермеры ни шерсть, ни шкуры сами не могут правильно обработать.
Татьяна Шишкова, начальник производства мехового комбината:
Получается, не хватает промежуточного звена между овцеводом и комбинатом. И обе стороны вспоминают о заготовительных пунктах, которые существовали ещё во времена Советского Союза.
Сергей Бетеня, директор мехового комбината:
С проблемой сбыта овчины сталкиваются не только частники, но и сельскохозяйственные предприятия. В хозяйстве «Хвиневичи» – больше тысячи овец.
Галина Буро, корреспондент:
Хозяйство получает ежегодную господдержку. И усиленно работает над увеличением количества овцематок. По плану 500, пока 370.
У предприятия нет своего убойного цеха, реализуют только живым весом. Частники за раз берут немного, а мясокомбинаты и вовсе не спешат перерабатывать баранину.
Мария Слушко, главный зоотехник КСУП «Хвиневичи»:
В Орше находится единственное в Беларуси предприятие, где из баранины делают консервы для детского питания. Чистое пюре или смесь с другим мясом – всего 12 наименований продукции.
За 2018 год переработали 11 тонн молодой баранины от белорусских фермеров и хозяйств.
Виктория Тимощенко, ведущий инженер-технолог цеха детского питания мясоконсервного комбината:
В том же хозяйстве «Хвиневичи» откормленными и ухоженными белорусскими овцами заинтересовались египтяне, казахи и россияне. Когда же в нашей стране распробуют бараний бизнес? На развитие овцеводства на этой неделе обратил внимание и Президент.
Любой настоящий уроженец гор уверен: шашлык возможен только из хорошей баранины. Рафаэл Сафаров – белорусский армянин с грузинскими корнями. Его дед держал кафе в Тбилиси, он же продолжил его дело в Гродно. Шашлык, люля-кебаб, хинкали – меню адаптировано под белорусского посетителя.
Рафаэл Сафаров, владелец кафе:
До начала 90-х белорусские овцеводы полностью обеспечивали страну и мясом, и шерстью: поголовье насчитывало около миллиона овец. Несколько забытое направление животноводства сегодня переживает возрождение. Есть интерес населения, в стране заложен фундамент. Это тот случай, когда перспективному бизнесу просто нужен импульс.
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Консервы для детского питания, дублёнки и настоящий шашлык из баранины. Как наладить развитие овцеводства в Беларуси?
Новости Беларуси. Во время назначения руководителей местных органов власти Александр Лукашенко напомнил чиновникам о поручении, которое давалось уже не раз, но до...
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