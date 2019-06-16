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Прямиком из Каира: начинается визит в Беларусь президента Египта

17.06.2019 08:44 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Александр Лукашенко проведет переговоры с Президентом Египта Абделем Фаттахом аль-Сиси, который 17-19 июня посещает с официальным визитом Беларусь. Об этом сообщает пресс-служба белорусского лидера.

Встреча глав государств состоится 18 июня во Дворце Независимости. Переговоры пройдут в узком формате и расширенном составе с участием членов делегаций. Планируется, что главы государств примут совместное заявление. 

Программа визита Абделя Фаттаха аль-Сиси в Минск также предусматривает переговоры с руководством белорусского правительства и парламента, встречу с руководителями крупных белорусских компаний.
 
Теги: Минск
 
 
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Александр Лукашенко проведет переговоры с Президентом Египта Абделем Фаттахом аль-Сиси, который 17-19 июня посещает с официальным визитом Беларусь. Об этом сообщает...
 
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