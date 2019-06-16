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СК завершил расследование смертельного ДТП с участием автопоезда

17.06.2019 11:27 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

СК завершил расследование смертельного ДТП с участием автопоезда
Фото из открытых источников

ДТП произошло утром 1 февраля на МКАД. Водитель автопоезда Scania столкнулся с двигавшимся попутно погрузчиком. В результате удара погрузчик выехал через ограждение на полосу встречного движения, где в свою очередь столкнулся с двумя легковыми автомобилями – Mazda и Opel. Далее Mazda от удара отбросило на попутный Citroen. 

Вследствие ДТП водитель и пассажир Mazda погибли на месте происшествия. Ещё один пассажир легковушки попал в больницу, где скончался.

В ходе проведенного следственного эксперимента установлено, что водитель автопоезда имел объективную возможность увидеть двигавшийся в попутном направлении погрузчик. В соответствии с ПДД при возникновении препятствия или опасности для движения водитель обязан немедленно принять меры к снижению скорости вплоть до остановки транспортного средства, однако не сделал этого, сообщили в телеграмм-канале Следственного комитета.

Водителю грузового автомобиля предъявлено обвинение по ч.3 ст.317 (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть трех лиц) Уголовного кодекса. 

СК завершил расследование смертельного ДТП с участием автопоезда
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