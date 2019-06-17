Минск уже принял более тысячи гостей II Европейских игр

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Более тысячи иностранных гостей приехали в Минск перед началом II Европейских игр , которые стартуют в пятницу, 21 июня, и продлятся до 30 июня, сообщает телеканал «МИР 24».

Кроме спортсменов в столицу Беларуси съезжаются болельщики, волонтеры и журналисты со всего мира. Организаторы уверены: всем запомнятся гостеприимство и сами соревнования.

«Мы ожидаем, что они пройдут на самом высоком уровне. Более трех тысяч спортсменов приезжают из 50 стран. Милости просим, у нас возможности огромные. К чемпионату мира по хоккею мы 18 отелей привели в порядок, 12 построили заново. Комфортные места есть и в самом Минске, и под Минском», – заверил Чрезвычайный и Полномочный посол Республики Беларусь в Российской Федерации Владимир Семашко.

Для журналистов подготовили комфортный пресс-центр на 200 мест. В программе соревнований – 23 дисциплины в 15 видах спорта.