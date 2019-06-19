|
Экс-президент Интерпола признался в получении крупных взяток
Источник материала: Партизан
Бывший президент Интерпола Мэн Хунвэй в суде признал свою вину в получении взяток на сумму более $2 млн, сообщила китайская газета «Жэньминь жибао». Приговор будет объявлен позже.
В сообщении отмечается, что господин Хунвэй использовал свое служебное положение и помогал частным и юридическим лицам «в продвижении их по должности» и совершении незаконных сделок. Отмечается, что прокуратура предоставила убедительные доказательства его действий.
Напомним, экс-президент Интерпола находится под следствием по делу о коррупции. 29 сентября Мэн Хунвэй отправился в Китай и с тех пор перестал выходить на связь. 7 октября на сайте Интерпола появилось сообщение об его отставке. В январе жена бывшего президента Интерпола запросила убежище во Франции из-за опасений за свою жизнь.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Бывший президент Интерпола Мэн Хунвэй в суде признал свою вину в получении взяток на сумму более $2 млн, сообщила китайская газета «Жэньминь жибао». Приговор будет...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)