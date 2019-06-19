Экс-президент Интерпола признался в получении крупных взяток









В сообщении отмечается, что господин Хунвэй использовал свое служебное положение и помогал частным и юридическим лицам «в продвижении их по должности» и совершении незаконных сделок. Отмечается, что прокуратура предоставила убедительные доказательства его действий.





Напомним, экс-президент Интерпола находится под следствием по делу о коррупции. 29 сентября Мэн Хунвэй отправился в Китай и с тех пор перестал выходить на связь. 7 октября на сайте Интерпола появилось сообщение об его отставке. В январе жена бывшего президента Интерпола запросила убежище во Франции из-за опасений за свою жизнь.