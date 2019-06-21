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В Минске утвердили страну, которая примет III Европейские игры
Источник материала: Tut.by
Генеральная ассамблея Европейских олимпийских комитетов (ЕОК), которая проходит в Минске, утвердила страну-хозяйку III Европейских игр, сообщает
Как сообщалось ранее, провести следующий европейский мультиспортивный форум
Ранее также сообщалось о намерении российской Казани подать заявку на проведение Игр. Но этот город в числе кандидатов не значился.
Таким образом, III Европейские игры в 2023 году примут Краков и другие города Малопольского воеводства.
I Европейские игры прошли в 2015 году в Баку, II Европейские игры с 21 по 30 июня 2019 года проходят в Минске.
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Генеральная ассамблея Европейских олимпийских комитетов (ЕОК), которая проходит в Минске, утвердила страну-хозяйку III Европейских игр.
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