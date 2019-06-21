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В Минске утвердили страну, которая примет III Европейские игры

22.06.2019 12:59 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Генеральная ассамблея Европейских олимпийских комитетов (ЕОК), которая проходит в Минске, утвердила страну-хозяйку III Европейских игр, сообщает твиттер ЕОК.

Как сообщалось ранее, провести следующий европейский мультиспортивный форум изъявила лишь одна страна — Польша. Поэтому решение о выборе столицы соревнований принималось окрытым голосованием, кандидатуру Кракова поддержали все 50 европейских национальных олимпийских комитетов.

Ранее также сообщалось о намерении российской Казани подать заявку на проведение Игр. Но этот город в числе кандидатов не значился.

Таким образом, III Европейские игры в 2023 году примут Краков и другие города Малопольского воеводства.

I Европейские игры прошли в 2015 году в Баку, II Европейские игры с 21 по 30 июня 2019 года проходят в Минске.


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Теги: Минск
 
 
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Генеральная ассамблея Европейских олимпийских комитетов (ЕОК), которая проходит в Минске, утвердила страну-хозяйку III Европейских игр.
 
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