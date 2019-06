В Минске утвердили страну, которая примет III Европейские игры

Источник материала: Tut.by

Генеральная ассамблея Европейских олимпийских комитетов (ЕОК), которая проходит в Минске, утвердила страну-хозяйку III Европейских игр, сообщает твиттер ЕОК.

Как сообщалось ранее, провести следующий европейский мультиспортивный форум изъявила лишь одна страна — Польша. Поэтому решение о выборе столицы соревнований принималось окрытым голосованием, кандидатуру Кракова поддержали все 50 европейских национальных олимпийских комитетов.

Ранее также сообщалось о намерении российской Казани подать заявку на проведение Игр. Но этот город в числе кандидатов не значился.