«Это отстой!». Модель Playboy пожаловалась на размер груди и предостерегла тех, кто хочет сделать пластику

Источник материала: Tut.by

Модель Playboy Симона Холцнагель стала известна и начала зарабатывать благодаря идеальной фигуре с выразительной грудью и осиной талией. Но девушке надоело терпеть, и она призналась, что большая грудь не приносит ей ничего, кроме горя, боли и дискомфорта, — пишет Daily Mail.

«Большая грудь тянет, болит. У тебя постоянные боли в спине, и большую часть времени тебе нужно спать в спортивном топе. Я готова отдать эту грудь за копейки, просто чтобы она меня не мучила. Не представляю, кем нужно быть, чтобы согласиться на такое добровольно», — написала 25-летняя австралийка.

К слову, это не первый бунт Симоны. В 2017-м она отказалась сниматься обнаженной, так как ей надоело, что ее воспринимают в этой индустрии как кусок мяса.

«Я очень много работала как раз потому, что у меня большие сиськи, — шутит модель. — Я просто должна была доказать, что я — это не только два огромных шара и симпатичное лицо».

Девушка предостерегает тех, кто хочет прибегнуть к пластической хирургии и увеличить грудь, и утверждает: это безумие, которое сделает жизнь женщины намного хуже и подорвет ее здоровье.