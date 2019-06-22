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«Это отстой!». Модель Playboy пожаловалась на размер груди и предостерегла тех, кто хочет сделать пластику

23.06.2019 07:00 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Модель Playboy Симона Холцнагель стала известна и начала зарабатывать благодаря идеальной фигуре с выразительной грудью и осиной талией. Но девушке надоело терпеть, и она призналась, что большая грудь не приносит ей ничего, кроме горя, боли и дискомфорта, — пишет Daily Mail.

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Simone Holtznagel (@moannn) 3 Май 2019 в 12:50 PDT

«Большая грудь тянет, болит. У тебя постоянные боли в спине, и большую часть времени тебе нужно спать в спортивном топе. Я готова отдать эту грудь за копейки, просто чтобы она меня не мучила. Не представляю, кем нужно быть, чтобы согласиться на такое добровольно», — написала 25-летняя австралийка.

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Simone Holtznagel (@moannn) 30 Дек 2018 в 5:03 PST

К слову, это не первый бунт Симоны. В 2017-м она отказалась сниматься обнаженной, так как ей надоело, что ее воспринимают в этой индустрии как кусок мяса.

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Simone Holtznagel (@moannn) 23 Дек 2018 в 4:50 PST

«Я очень много работала как раз потому, что у меня большие сиськи, — шутит модель. — Я просто должна была доказать, что я — это не только два огромных шара и симпатичное лицо».

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Simone Holtznagel (@moannn) 5 Ноя 2018 в 3:40 PST

Девушка предостерегает тех, кто хочет прибегнуть к пластической хирургии и увеличить грудь, и утверждает: это безумие, которое сделает жизнь женщины намного хуже и подорвет ее здоровье.

 
 
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Модель Playboy Симона Холцнагель стала известна и начала зарабатывать благодаря идеальной фигуре с выразительной грудью и осиной талией. Но девушке надоело терпеть,...
 
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