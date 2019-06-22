Белорусские спортсмены завоевали 14 медалей на II Европейских играх — четыре золотые

Источник материала: Вороновская газета





Спортсмены сборной Беларуси сегодня завоевали 14 медалей на II Европейских играх, из которых 4 высшей пробы, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Первую золотую медаль белорусам принесли акробатки Вероника Набокина, Юлия Ивончик и Карина Сандович, которые стали чемпионками в групповых балансовых упражнениях. Позже они еще раз поднялись на пьедестал почета, взяв бронзу в динамических упражнениях. Еще одно золото добыли Артур Беляков и Ольга Мельник, занявшие первое место в состязаниях смешанных пар в балансовых упражнениях. Кроме того, у них еще бронза в динамических упражнениях.

Первое золото: белорусские акробатки стали чемпионками II Европейских игр За исполнение своей программы трио получило от судей 29,520 балла. Второе место заняли представительницы Бельгии Талия де Тройер, Бритт Вандердонкт и Шарлотт ван Ройен — 29,320 балла.

Белорусы Артур Беляков и Ольга Мельник победили в акробатике на II Европейских играх Свою программу они исполняли в числе последних участников и удостоились от арбитров 29,490 балла.

Лукашенко поздравил членов национальной команды по спортивной акробатике Ольгу Мельник и Артура Белякова Глава государства пожелал спортсменам, чтобы и в завтрашних соревнованиях им и их коллегам по команде также сопутствовала удача.

Белорусы собрали неплохой медальный урожай в первый день соревнований по самбо. Первое золото самбистам принес Александр Кокша, а затем его успех повторила Анжела Жилинская. Серебро в активе Анастасии Архиповой . Обладателями бронзовых наград стали Анфиса Копаева , Татьяна Мацко , Владислав Бурдь , Тимофей Емельянов .

Белорусский самбист Александр Кокша стал чемпионом II Европейских игр В финальной схватке весовой категории до 68 кг он победил грузина Миндию Лулуашвили — 5:0.

Лукашенко поздравил самбиста Александра Кокшу с победой на II Европейских играх Александр Лукашенко подчеркнул, что спортсменом гордится Беларусь. Он также поблагодарил всю команду за характер, волю и нацеленность на победу.

Белорусская самбистка Анжела Жилинская стала чемпионкой II Европейских игр В финальном поединке весовой категории до 72 кг Анжела Жилинская победила грузинскую спортсменку Нино Одзелашвили.

Лукашенко поздравил самбистку Анжелу Жилинскую с завоеванием золота II Европейских игр «На радость наших болельщиков твоя победа ярко и мощно завершила этот соревновательный день», — отметил глава государства.

Белоруски Карина Козловская, Анна Марусова и Карина Деминская стали обладателями серебра в командном первенстве по стрельбе из классического лука.

Опытнейшая велосипедистка Татьяна Шаракова финишным спуртом сумела завоевать бронзу в групповой шоссейной гонке.

В соревнованиях по художественной гимнастике белоруска Екатерина Галкина заняла 3-е место в индивидуальном многоборье.

Больше медалей только у лидера зачета сборной России — 18 (9 золотых, 5 серебряных, 4 бронзовые). Всего на пьедестал почета сегодня поднимались представители 20 команд.-0-

II ЕВРОПЕЙСКИЕ ИГРЫ. ИТОГИ ДНЯ. 22 ИЮНЯ В общекомандном медальном зачете белорусы уступают только российским атлетам, у которых 18 наград (9, 5, 4). https://www.belta.by/