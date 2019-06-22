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Белорусские спортсмены завоевали 14 медалей на II Европейских играх — четыре золотые
23.06.2019 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Спортсмены сборной Беларуси сегодня завоевали 14 медалей на II Европейских играх, из которых 4 высшей пробы, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Первую золотую медаль белорусам принесли акробатки Вероника Набокина, Юлия Ивончик и Карина Сандович, которые стали чемпионками в групповых балансовых упражнениях. Позже они еще раз поднялись на пьедестал почета, взяв
За исполнение своей программы трио получило от судей 29,520 балла. Второе место заняли представительницы Бельгии Талия де Тройер, Бритт Вандердонкт и Шарлотт ван Ройен — 29,320 балла.
Свою программу они исполняли в числе последних участников и удостоились от арбитров 29,490 балла.
Глава государства пожелал спортсменам, чтобы и в завтрашних соревнованиях им и их коллегам по команде также сопутствовала удача.
Белорусы собрали неплохой медальный урожай в первый день соревнований по самбо. Первое золото самбистам принес Александр Кокша, а затем его успех повторила Анжела Жилинская. Серебро в активе
В финальной схватке весовой категории до 68 кг он победил грузина Миндию Лулуашвили — 5:0.
Александр Лукашенко подчеркнул, что спортсменом гордится Беларусь. Он также поблагодарил всю команду за характер, волю и нацеленность на победу.
В финальном поединке весовой категории до 72 кг Анжела Жилинская победила грузинскую спортсменку Нино Одзелашвили.
«На радость наших болельщиков твоя победа ярко и мощно завершила этот соревновательный день», — отметил глава государства.
Белоруски Карина Козловская, Анна Марусова и Карина Деминская стали обладателями
Опытнейшая велосипедистка Татьяна Шаракова финишным спуртом сумела завоевать
В соревнованиях по художественной гимнастике белоруска Екатерина Галкина
Больше медалей только у лидера зачета сборной России — 18 (9 золотых, 5 серебряных, 4 бронзовые). Всего на пьедестал почета сегодня поднимались представители 20 команд.-0-
В общекомандном медальном зачете белорусы уступают только российским атлетам, у которых 18 наград (9, 5, 4).
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Спортсмены сборной Беларуси сегодня завоевали 14 медалей на II Европейских играх, из которых 4 высшей пробы, сообщает корреспондент БЕЛТА. Первую золотую медаль...
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