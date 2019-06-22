МЧС: в Ивацевичском районе всю ночь искали ушедшую за ягодами пенсионерку

Источник материала: Аргументы и факты

Как стало известно, утром 22 июня 73-летняя жительница деревни Глинище ушла в лес за ягодами. К позднему вечеру пенсионерка домой не вернулась, ее родственники забили тревогу.

Всю ночь спасатели искали женщину. Поиски были организованы в лесном массиве в районе деревни Глинище, в них были задействованы работники МЧС. К счастью, около 10 часов утра 23 июня пенсионерка самостоятельно вышла из леса в районе деревни Гоща.

По информации МЧС, состояние женщины удовлетворительное. В госпитализации пенсионерка не нуждалась.