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МЧС: в Ивацевичском районе всю ночь искали ушедшую за ягодами пенсионерку

23.06.2019 18:49 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

МЧС: в Ивацевичском районе всю ночь искали ушедшую за ягодами пенсионерку
Фото из открытых источников

Как стало известно, утром 22 июня 73-летняя жительница деревни Глинище ушла в лес за ягодами. К позднему вечеру пенсионерка домой не вернулась, ее родственники забили тревогу.

МЧС: в Ивацевичском районе всю ночь искали ушедшую за ягодами пенсионерку Свисток, пакет и мобильник. Эти вещи могут спасти жизнь в лесу

Всю ночь спасатели искали женщину. Поиски были организованы в лесном массиве в районе деревни Глинище, в них были задействованы работники МЧС. К счастью, около 10 часов утра 23 июня пенсионерка самостоятельно вышла из леса в районе деревни Гоща.

По информации МЧС, состояние женщины удовлетворительное. В госпитализации пенсионерка не нуждалась.

 
 
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